С днем рождения, мой взрослый сын: праздничные пожелания от родителей
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Чудесные поздравления с днем рождения для взрослого сына
День рождения сына — праздник, к которому родители готовятся с особой тщательностью. И конечно же заранее продумывают, что будут ему желать. Ведь хочется, чтобы поздравление с днем рождения взрослому сыну было оригинальным и помогло выразить все свои добрые чувства и заботу, передать родительскую любовь.
"Телеграф" решил помочь и собрал красивые пожелания взрослому сыну, которые украсят праздничный день и непременно порадуют именинника.
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Наш взрослый сын, наша гордость! Поздравляем тебя с днем рождения, желаем большой любви, удачи, жизненной дороги без препятствий. Хорошего тебе настроения и пусть сбываются все твои мечты!
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В твой личный праздник, тебя поздравим, взрослый сын наш. Ты наша гордость и наше вдохновение. Пусть рядом с тобой всегда будет удача. Пусть вера будет твоей спутницей и никогда тебя не покидает. А сильная любовь тебя пусть окрыляет!
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Ты повзрослел, сынок, но впереди вся жизнь и счастье. Сумей его найти или дождаться. Желаем тебе жить без забот, успехов, головокружительной карьеры и любви! С днем рождения, родной!
Поздравление взрослому сыну на день рождения
Драгоценный наш сынок! Ты наше сокровище и настоящий подарок, лучший сын, о котором только можно мечтать. Поздравляем тебя и желаем исполнения всех самых заветных желаний, блеска в глазах, улыбки на лице и радости в душе. Никогда не унывай, будь всегда добрым и сильным, пусть у тебя будут самые верные друзья и все, о чем ты мечтаешь. С днем рождения!
Красивое поздравление взрослому сыну с днем рождения
С днем рождения, сынок! Ты уже такой взрослый и серьезный, настоящий мужчина, моя гордость и опора. Но ты все так же мой ребенок, мой любимый мальчик, мой веселый непоседа. Слушай свое сердце, родной, и не отступай от своих принципов, смело иди к заветной цели. Пусть дорога твоей жизни будет ровной, пусть все твои решения будут взвешенными, а люди рядом — надежными. Будь счастлив и здоров, любим и уважаем, и береги себя, а я всегда буду рядом!
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