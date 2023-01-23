З днем народження, мій дорослий син: святкові побажання від батьків

Чудові вітання з днем народження для дорослого сина

День народження сина – свято, до якого батьки готуються з особливою ретельністю. І звичайно ж заздалегідь продумують, що бажатимуть. Адже хочеться, щоб привітання з днем народження дорослому синові було оригінальним і допомогло висловити усі свої добрі почуття та турботу, передати батьківське кохання.

"Телеграф" вирішив допомогти та зібрав гарні побажання дорослому синові, які прикрасять святковий день та неодмінно порадують іменинника.

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Наш дорослий син, наша гордість! Вітаємо тебе з днем народження, бажаємо великого кохання, удачі, життєвої дороги без перешкод. Хорошого тобі настрою і нехай справджуються всі твої мрії!

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З твоїм особистим святом тебе вітаємо, дорослий син наш. Ти наша гордість та наше натхнення. Нехай поряд з тобою завжди буде удача. Нехай віра буде твоєю супутницею і ніколи тебе не покидає. А сильне кохання тебе нехай окриляє!

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Ти подорослішав, синку, але попереду все життя та щастя. Зумій його знайти чи дочекатися. Бажаємо тобі жити без турбот. А ще успіхів, карколомної кар’єри та любові! З днем народження, рідний!

Вітання дорослому синові на день народження

Дорогоцінний наш синок! Ти наш скарб і справжній подарунок, найкращий син, про якого тільки можна мріяти. Вітаємо тебе та бажаємо здійснення всіх найзаповітніших бажань, блиску в очах, посмішки на обличчі та радості в душі. Ніколи не журися, будь завжди добрим і сильним, нехай у тебе будуть найвірніші друзі та все, про що ти мрієш. З днем народження!

Красиве привітання дорослому синові з днем народження

З днем народження, синку! Ти вже такий дорослий і серйозний, справжній чоловік, моя гордість та опора. Але ти так само моя дитина, мій улюблений хлопчик, мій веселий непосида. Слухай своє серце, рідний, і не відступай від своїх принципів, сміливо йди до заповітної мети. Нехай дорога твого життя буде рівною, нехай усі твої рішення будуть зваженими, а люди поряд — надійними. Будь щасливий і здоровий, і бережи себе, а я завжди буду поряд!

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