Лучший женский возраст - 35! Поздравление с юбилеем женщине

Выберите душевные слова для знакомой девушки в честь ее 35-летия

В возрасте 35 лет жизнь бьет ключом. В этот период у многих уже есть семья с детьми, построена карьера. Это время, когда еще много мечтается, когда можно себе позволить все что угодно, а желания совпадают с возможностями.

Поздравления с юбилеем женщине могут быть короткими и длинными, в стихах и своими словами. Но самое важное — они должны исходить от чистого сердца. "Телеграф" предлагает вам подобрать красивое поздравление с 35-летием женщине, которое тронет ее и останется в памяти именинницы надолго.

С юбилеем женщине — 35

Совсем не шутка — тридцать пять!

Можно сесть и подсчитать,

Что сделано, а что забыли,

На что давным-давно забили,

Что зеркало вам утром скажет,

Что в день зарплаты муж покажет.

Сегодня спляшем все

Под вашу дудку —

Ведь возраст — тридцать пять —

Уже не шутка!

***

С днем рождения вас поздравляю, с 35-кой,

Пусть ваша жизнь и дальше будет такой сладкой.

Пусть дарит вам впечатлений массу,

От которых вам не будет спасу.

Живите в радости, живите в гармонии,

Пусть окружает вас слуги и придворные.

Как на балу, где полно интриг,

Принимайте сердцем для вас сей стих.

Поздравление девушке с 35-летием

Неужели тридцать пять?

Дай скорей тебя обнять!

Сколько сделано в пути,

Сколько счастья посреди

Юбилея твоего!

Пожелаю я всего:

Денег, смеха и любви!

Будь с удачей не на "вы",

А на "ты"! Большой успех —

Быть всегда прекрасней всех!

Пусть исполнятся мечты!

Не бояться высоты,

Прямо к солнцу вырастать,

Жить сто раз по тридцать пять,

Управлять своей судьбой

И шагать своей тропой,

Чтоб веселый смех родных

Продолжался — не затих!

***

Самую нежную, искреннюю, добрую и красивую женщину поздравляю с 35-летием! Дорогая именинница, пусть судьба всегда преподносит самые нужные и желанные подарки, каждое "завтра" будет переполнено неиссякаемой энергией, приятными неожиданностями и любовью. Пусть этот прекрасный возраст открывает жизненный горизонт по-новому. Желаю, чтобы на этом горизонте появлялись только искренние люди, которые будут ценить каждое мгновение, проведенное с таким прекрасным человеком, как ты, дарить моменты бесконечной радости и оберегать от бед и невзгод. С юбилеем!

***

С Днем Рождения и с юбилеем тебя, мое солнышко. Не каждый день тебе исполняется 35 лет и это красивая и гордая дата, которая означает, что ты действительно взрослая, состоявшаяся девушка. Не верь слухам о том, что с возрастом красота увядает — ты самая прекрасная девушка на Земле. И сегодня, и всегда. С праздником тебя!

Поздравления с днем рождения с 35-летием девушке

35 — это такой возраст, когда ты ловко рулишь на гребне волны, когда ты на самой вершине и смотришь на жизнь с радостью в полной готовности продолжать это занятное приключение! Желаю и дальше впечатлять окружающих своими победами, и ежедневно наслаждаться плодами своих успехов! Пусть их число только приумножается!

***

В свои 35 ты прекрасна, сногсшибательна, а главное, что за этой внешностью скрывается умная женщина, которая не только умеет красиво говорить и мечтать, но уже знает, как из планов сделать реальность. Желаю, чтобы всегда удавалось воплотить то, о чем ты мечтаешь! Пусть всё получается и всё будет тебе под силу!

***

Лучший женский возраст — тридцать пять.

Ты сейчас на пике красоты.

И позволь сегодня пожелать,

Чтобы долго оставалась ты

Милой и цветущей, как сейчас.

Чтоб любимый был всегда храним,

Чтоб вокруг твоих прекрасных глаз

Годы не прибавили морщин,

А с собою вместе принесли

Удовлетворение судьбой,

Чтоб синицы все и журавли

Были в жизни пойманы тобой!

***

Что значит 35? — Все впереди!

Покой нам только снится!

И время есть для воплощения мечты,

И голова, чтобы всего добиться!

И близкие — хорошее подспорье,

Чтобы всё в гору само шло.

Пусть у тебя не будет межсезонья,

Желаю я, чтобы во всём везло!

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