Лучший женский возраст - 35! Поздравление с юбилеем женщине
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Выберите душевные слова для знакомой девушки в честь ее 35-летия
В возрасте 35 лет жизнь бьет ключом. В этот период у многих уже есть семья с детьми, построена карьера. Это время, когда еще много мечтается, когда можно себе позволить все что угодно, а желания совпадают с возможностями.
Поздравления с юбилеем женщине могут быть короткими и длинными, в стихах и своими словами. Но самое важное — они должны исходить от чистого сердца. "Телеграф" предлагает вам подобрать красивое поздравление с 35-летием женщине, которое тронет ее и останется в памяти именинницы надолго.
С юбилеем женщине — 35
Совсем не шутка — тридцать пять!
Можно сесть и подсчитать,
Что сделано, а что забыли,
На что давным-давно забили,
Что зеркало вам утром скажет,
Что в день зарплаты муж покажет.
Сегодня спляшем все
Под вашу дудку —
Ведь возраст — тридцать пять —
Уже не шутка!
***
С днем рождения вас поздравляю, с 35-кой,
Пусть ваша жизнь и дальше будет такой сладкой.
Пусть дарит вам впечатлений массу,
От которых вам не будет спасу.
Живите в радости, живите в гармонии,
Пусть окружает вас слуги и придворные.
Как на балу, где полно интриг,
Принимайте сердцем для вас сей стих.
Поздравление девушке с 35-летием
Неужели тридцать пять?
Дай скорей тебя обнять!
Сколько сделано в пути,
Сколько счастья посреди
Юбилея твоего!
Пожелаю я всего:
Денег, смеха и любви!
Будь с удачей не на "вы",
А на "ты"! Большой успех —
Быть всегда прекрасней всех!
Пусть исполнятся мечты!
Не бояться высоты,
Прямо к солнцу вырастать,
Жить сто раз по тридцать пять,
Управлять своей судьбой
И шагать своей тропой,
Чтоб веселый смех родных
Продолжался — не затих!
***
Самую нежную, искреннюю, добрую и красивую женщину поздравляю с 35-летием! Дорогая именинница, пусть судьба всегда преподносит самые нужные и желанные подарки, каждое "завтра" будет переполнено неиссякаемой энергией, приятными неожиданностями и любовью. Пусть этот прекрасный возраст открывает жизненный горизонт по-новому. Желаю, чтобы на этом горизонте появлялись только искренние люди, которые будут ценить каждое мгновение, проведенное с таким прекрасным человеком, как ты, дарить моменты бесконечной радости и оберегать от бед и невзгод. С юбилеем!
***
С Днем Рождения и с юбилеем тебя, мое солнышко. Не каждый день тебе исполняется 35 лет и это красивая и гордая дата, которая означает, что ты действительно взрослая, состоявшаяся девушка. Не верь слухам о том, что с возрастом красота увядает — ты самая прекрасная девушка на Земле. И сегодня, и всегда. С праздником тебя!
Поздравления с днем рождения с 35-летием девушке
35 — это такой возраст, когда ты ловко рулишь на гребне волны, когда ты на самой вершине и смотришь на жизнь с радостью в полной готовности продолжать это занятное приключение! Желаю и дальше впечатлять окружающих своими победами, и ежедневно наслаждаться плодами своих успехов! Пусть их число только приумножается!
***
В свои 35 ты прекрасна, сногсшибательна, а главное, что за этой внешностью скрывается умная женщина, которая не только умеет красиво говорить и мечтать, но уже знает, как из планов сделать реальность. Желаю, чтобы всегда удавалось воплотить то, о чем ты мечтаешь! Пусть всё получается и всё будет тебе под силу!
***
Лучший женский возраст — тридцать пять.
Ты сейчас на пике красоты.
И позволь сегодня пожелать,
Чтобы долго оставалась ты
Милой и цветущей, как сейчас.
Чтоб любимый был всегда храним,
Чтоб вокруг твоих прекрасных глаз
Годы не прибавили морщин,
А с собою вместе принесли
Удовлетворение судьбой,
Чтоб синицы все и журавли
Были в жизни пойманы тобой!
***
Что значит 35? — Все впереди!
Покой нам только снится!
И время есть для воплощения мечты,
И голова, чтобы всего добиться!
И близкие — хорошее подспорье,
Чтобы всё в гору само шло.
Пусть у тебя не будет межсезонья,
Желаю я, чтобы во всём везло!
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