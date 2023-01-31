Найкращий жіночий вік — 35! Привітання з ювілеєм жінці

Виберіть душевні слова для знайомої дівчини на честь її 35-річчя

У віці 35 років життя б’є ключем. У цей період у багатьох вже є сім’я з дітьми, збудована кар’єра. Це час, коли ще багато мріється, коли можна собі дозволити все, що завгодно, а бажання збігаються з можливостями.

Привітання з ювілеєм жінці можуть бути короткими та довгими, у віршах та своїми словами. Але найважливіше — вони повинні виходити від щирого серця. "Телеграф" пропонує вам підібрати гарне привітання з 35-річчям жінці, яке зворушить її та залишиться в пам’яті іменинниці надовго.

З ювілеєм жінці — 35

Зовсім не жарт – тридцять п’ять!

Можна сісти та підрахувати,

Що зроблено, а що забули,

На що давно забили,

Що дзеркало вам уранці скаже,

Що у день зарплати чоловік покаже.

Сьогодні танцюємо всі

Під вашу дудку

Адже вік — тридцять п’ять.

Вже не жарт!

***

З днем народження вас вітаю, з 35-кою, нехай ваше життя й надалі буде таким солодким! Нехай дарує вам вражень масу, від яких вам не буде спасу. Живіть у радості, живіть у гармонії, нехай оточують вас слуги та придворні. Як на балу, де повно інтриг, приймайте серцем для вас цей вірш.

Привітання дівчині з 35-річчям

Невже тридцять п’ять? Дай скоріше тебе обійняти! Скільки зроблено в дорозі, скільки щастя посеред ювілею твого! Побажаю я всього: грошей, сміху та кохання! Будь з успіхом не на "ви", а на "ти"! Великий успіх — бути завжди прекраснішою за всіх! Нехай здійсняться мрії! Не бійся висоти, прямо до сонця виростай, живи сто раз по тридцять п’ять, керуй своєю долею і крокуй своєю стежкою, щоб веселий сміх рідних тривав — не затих!

***

Найніжнішу, щиру, добру та красиву жінку вітаю з 35-річчям! Дорога іменинниця, нехай доля завжди підносить найпотрібніші та найбажаніші подарунки, кожне "завтра" буде переповнене невичерпною енергією, приємними несподіванками та любов’ю. Нехай цей прекрасний вік відкриває життєвий обрій по-новому. Бажаю, щоб на цьому горизонті з’являлися лише щирі люди, які цінуватимуть кожну мить, проведену з такою прекрасною людиною, як ти, даруватимуть моменти нескінченної радості та оберігатимуть від бід та негараздів. З ювілеєм!

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З днем народження та з ювілеєм тебе, моє сонечко. Не кожен день тобі виповнюється 35 років і це гарна і горда дата, яка означає, що ти справді доросла дівчина. Не вір чуткам про те, що з віком краса в’яне — ти найпрекрасніша дівчина на Землі. І сьогодні, і завжди. Зі святом тебе!

Привітання з днем народження із 35-річчям дівчині

35 — це такий вік, коли ти спритно кермуєш на гребені хвилі, коли ти на самій вершині й дивишся на життя з радістю в повній готовності продовжувати цю цікаву пригоду! Бажаю й надалі вражати оточуючих своїми перемогами, і щодня насолоджуватись плодами своїх успіхів! Нехай їхнє число тільки примножується!

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У свої 35 ти прекрасна, карколомна, а головне, що за цією зовнішністю ховається розумна жінка, яка не тільки вміє красиво говорити й мріяти, але вже знає, як із планів зробити реальність. Бажаю, щоб завжди вдавалося втілити те, що ти мрієш! Нехай все виходить і все буде тобі під силу!

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Найкращий жіночий вік – тридцять п’ять. Ти зараз на піку краси. І дозволь сьогодні побажати, щоб довго залишалася ти милою і квітучою, як зараз. Щоб коханий був завжди, щоб навколо твоїх прекрасних очей роки не додали зморшок, а з собою разом принесли задоволення долею, щоб синиці всі й журавлі були в житті впіймані тобою!

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Що означає 35? — Усе попереду!

Спокій нам тільки сниться!

І час є для втілення мрії,

І голова, щоб всього досягти!

І близькі — хороша підмога,

Щоб все вгору саме йшло.

Нехай у тебе не буде міжсезоння,

Бажаю я, щоб у всьому щастило!

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