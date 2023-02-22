С юбилеем 65 лет женщине: душевные пожелания и красивые открытки
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Поздравления с 65-летием женщине на любой вкус
65 лет — это уже солидный и почетный возраст. Наступает время, когда можно просто наслаждаться жизнью, никуда не спешить и пожить для себя. К этой знаковой дате стоит подготовиться основательно и выбрать для именинницы красивое поздравление с 65-летием.
В юбилейный день женщине можно пожелать здоровья, молодости в душе и оптимизма. Не лишним будет указать на достоинства именинницы и выразить слова благодарности за все хорошее, что она для вас делала.
"Телеграф" собрал в одну подборку отличные поздравления с 65-летием женщине. В ней вы найдете пожелания в стихах, прозе, а также милые поздравительные открытки.
Поздравление с 65-летним юбилеем женщине в стихах
С юбилеем поздравляем,
Классный возраст — 65!
Вам от всей души желаем
Не грустить, не унывать!
Ведь в душе-то 18,
В паспорт можно не смотреть,
Быть веселой, улыбаться,
Еще много-много лет!
Чтобы рядышком родные,
Дети, внуки там и тут,
Чтоб не только в выходные,
А почаще хоть чуть-чуть!
Сил и крепкого здоровья,
Мудрых мыслей в голове,
Чтоб вниманием и любовью
Окружить себя везде!
У Вас сегодня юбилей,
Но стоит ли считать года?
Желаем в возрасте любом
Вам быть прекрасною всегда!
Уюта в доме и тепла,
Любви, согласия и счастья!
Ведь состояние души —
И есть Ваш возраст настоящий!
65 — превосходная дата!
Я хочу пожелать в юбилей
Оставаться такой, как когда-то.
Расцветай и душой молодей!
Пожелаю роскошной быть дамой.
Себе — в радость, годам же — назло.
Нежной быть и счастливою самой.
Всем родным с тобой так повезло!
Пусть тебя не тревожит кручина,
Мысль о том, что свое жизнь берет.
И не бойся ты новых морщинок —
Улыбнись, и пусть Бог бережет!
Юбилей — отличная дата,
65 — так вообще красота!
Оставаться красивой, задорной
Пожелаем Вам навсегда.
Чтоб здоровье не подводило,
Чтобы в доме — счастье и смех,
Чтобы лучшее всё у Вас было,
Без преград и каких-то помех.
Ярких красок, моментов счастливых,
Настроения, солнечных дней.
Рядом только людей любимых
Мы желаем в Ваш юбилей.
Шестьдесят и еще пять —
30 с плюсом в 35!
С юбилеем! С днем рожденья!
Счастья Вам и вдохновенья!
Вам желаем быть чудесной
В этом возрасте, прелестной!
Вы царица, Вы княгиня,
Вы красотка, Вы богиня!
Пожелаем Вам здоровья,
Жить в душе с большой любовью,
Быть веселой, позитивной
И не по годам активной!
Чтобы было настроенье
Отмечать свой день рождения,
Никогда не унывать,
Просто жить, беды не знать!
Поздравление с юбилеем женщине 65 в прозе
- С юбилеем! Желаю в 65 оставаться прекрасной и удивительной, жизнерадостной и открытой, добродушной и чуткой, замечательной и веселой. Пусть каждый день будет счастливым, пусть каждый гость дарит улыбку, пусть каждый год делает Вас только краше и бодрее. Желаю с прежним энтузиазмом и задором сердца приняться писать 66-ю главу своей жизни. Здоровья Вам и всего благого.
- С юбилеем, прекрасная женщина! Вам сегодня 65, и это — замечательный повод улыбнуться и вспомнить всё самое хорошее и доброе, что было с Вами. И пусть впереди Вас ждут ещё более яркие, радостные, счастливые события и случаи. Желаю не переставать ослеплять этот мир своей красотой, желаю, чтобы Ваше чуткое, открытое сердце всегда полно было любви, отрады и вдохновения.
- Милую, добрую, замечательную и чудесную женщину поздравляю с днём рождения, с юбилеем в 65 лет! Хочу пожелать великолепного здоровья и бравого настроения, уважения и верной любви, понимания родных и семейного блага, добрых идей и огромной удачи.
- От всей души поздравляю Вас с 65-летием! Я Вам желаю стать не старше, а опытнее, встретить не ещё один год своей жизни, а открыть в ней новую страницу счастья и благополучия. Пусть красота Ваша не меркнет, пусть сердце не перестаёт мечтать, пусть душа по-прежнему стремится к свету радости. Желаю крепкой любви семьи и крепкого здоровья.
- От чистого сердца поздравляем с юбилеем Вас! В свои 65 Вы великолепны: мудры, умны, прекрасны и добры. Пусть жизнь будет к Вам щедра, пусть удача ходит рядом, а счастье будет Вашим спутником!
Открытки с 65-летием женщине
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