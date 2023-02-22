С юбилеем 65 лет женщине: душевные пожелания и красивые открытки

Поздравления с 65-летием женщине на любой вкус

65 лет — это уже солидный и почетный возраст. Наступает время, когда можно просто наслаждаться жизнью, никуда не спешить и пожить для себя. К этой знаковой дате стоит подготовиться основательно и выбрать для именинницы красивое поздравление с 65-летием.

В юбилейный день женщине можно пожелать здоровья, молодости в душе и оптимизма. Не лишним будет указать на достоинства именинницы и выразить слова благодарности за все хорошее, что она для вас делала.

"Телеграф" собрал в одну подборку отличные поздравления с 65-летием женщине. В ней вы найдете пожелания в стихах, прозе, а также милые поздравительные открытки.

Поздравление с 65-летним юбилеем женщине в стихах

С юбилеем поздравляем, Классный возраст — 65! Вам от всей души желаем Не грустить, не унывать! Ведь в душе-то 18, В паспорт можно не смотреть, Быть веселой, улыбаться, Еще много-много лет! Чтобы рядышком родные, Дети, внуки там и тут, Чтоб не только в выходные, А почаще хоть чуть-чуть! Сил и крепкого здоровья, Мудрых мыслей в голове, Чтоб вниманием и любовью Окружить себя везде!

У Вас сегодня юбилей, Но стоит ли считать года? Желаем в возрасте любом Вам быть прекрасною всегда! Уюта в доме и тепла, Любви, согласия и счастья! Ведь состояние души — И есть Ваш возраст настоящий!

65 — превосходная дата! Я хочу пожелать в юбилей Оставаться такой, как когда-то. Расцветай и душой молодей! Пожелаю роскошной быть дамой. Себе — в радость, годам же — назло. Нежной быть и счастливою самой. Всем родным с тобой так повезло! Пусть тебя не тревожит кручина, Мысль о том, что свое жизнь берет. И не бойся ты новых морщинок — Улыбнись, и пусть Бог бережет!

Юбилей — отличная дата, 65 — так вообще красота! Оставаться красивой, задорной Пожелаем Вам навсегда. Чтоб здоровье не подводило, Чтобы в доме — счастье и смех, Чтобы лучшее всё у Вас было, Без преград и каких-то помех. Ярких красок, моментов счастливых, Настроения, солнечных дней. Рядом только людей любимых Мы желаем в Ваш юбилей.

Шестьдесят и еще пять — 30 с плюсом в 35! С юбилеем! С днем рожденья! Счастья Вам и вдохновенья! Вам желаем быть чудесной В этом возрасте, прелестной! Вы царица, Вы княгиня, Вы красотка, Вы богиня! Пожелаем Вам здоровья, Жить в душе с большой любовью, Быть веселой, позитивной И не по годам активной! Чтобы было настроенье Отмечать свой день рождения, Никогда не унывать, Просто жить, беды не знать!

Поздравление с юбилеем женщине 65 в прозе

С юбилеем! Желаю в 65 оставаться прекрасной и удивительной, жизнерадостной и открытой, добродушной и чуткой, замечательной и веселой. Пусть каждый день будет счастливым, пусть каждый гость дарит улыбку, пусть каждый год делает Вас только краше и бодрее. Желаю с прежним энтузиазмом и задором сердца приняться писать 66-ю главу своей жизни. Здоровья Вам и всего благого.

С юбилеем, прекрасная женщина! Вам сегодня 65, и это — замечательный повод улыбнуться и вспомнить всё самое хорошее и доброе, что было с Вами. И пусть впереди Вас ждут ещё более яркие, радостные, счастливые события и случаи. Желаю не переставать ослеплять этот мир своей красотой, желаю, чтобы Ваше чуткое, открытое сердце всегда полно было любви, отрады и вдохновения.

Милую, добрую, замечательную и чудесную женщину поздравляю с днём рождения, с юбилеем в 65 лет! Хочу пожелать великолепного здоровья и бравого настроения, уважения и верной любви, понимания родных и семейного блага, добрых идей и огромной удачи.

От всей души поздравляю Вас с 65-летием! Я Вам желаю стать не старше, а опытнее, встретить не ещё один год своей жизни, а открыть в ней новую страницу счастья и благополучия. Пусть красота Ваша не меркнет, пусть сердце не перестаёт мечтать, пусть душа по-прежнему стремится к свету радости. Желаю крепкой любви семьи и крепкого здоровья.

От чистого сердца поздравляем с юбилеем Вас! В свои 65 Вы великолепны: мудры, умны, прекрасны и добры. Пусть жизнь будет к Вам щедра, пусть удача ходит рядом, а счастье будет Вашим спутником!

Открытки с 65-летием женщине

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