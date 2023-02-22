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С юбилеем 65 лет женщине: душевные пожелания и красивые открытки

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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С 65-летним юбилеем женщине
С 65-летним юбилеем женщине. Фото telegraf.com.ua

Поздравления с 65-летием женщине на любой вкус

65 лет — это уже солидный и почетный возраст. Наступает время, когда можно просто наслаждаться жизнью, никуда не спешить и пожить для себя. К этой знаковой дате стоит подготовиться основательно и выбрать для именинницы красивое поздравление с 65-летием.

В юбилейный день женщине можно пожелать здоровья, молодости в душе и оптимизма. Не лишним будет указать на достоинства именинницы и выразить слова благодарности за все хорошее, что она для вас делала.

"Телеграф" собрал в одну подборку отличные поздравления с 65-летием женщине. В ней вы найдете пожелания в стихах, прозе, а также милые поздравительные открытки.

Поздравление с 65-летним юбилеем женщине в стихах

С юбилеем поздравляем,

Классный возраст — 65!

Вам от всей души желаем

Не грустить, не унывать!

Ведь в душе-то 18,

В паспорт можно не смотреть,

Быть веселой, улыбаться,

Еще много-много лет!

Чтобы рядышком родные,

Дети, внуки там и тут,

Чтоб не только в выходные,

А почаще хоть чуть-чуть!

Сил и крепкого здоровья,

Мудрых мыслей в голове,

Чтоб вниманием и любовью

Окружить себя везде!

У Вас сегодня юбилей,

Но стоит ли считать года?

Желаем в возрасте любом

Вам быть прекрасною всегда!

Уюта в доме и тепла,

Любви, согласия и счастья!

Ведь состояние души —

И есть Ваш возраст настоящий!

65 — превосходная дата!

Я хочу пожелать в юбилей

Оставаться такой, как когда-то.

Расцветай и душой молодей!

Пожелаю роскошной быть дамой.

Себе — в радость, годам же — назло.

Нежной быть и счастливою самой.

Всем родным с тобой так повезло!

Пусть тебя не тревожит кручина,

Мысль о том, что свое жизнь берет.

И не бойся ты новых морщинок —

Улыбнись, и пусть Бог бережет!

Юбилей — отличная дата,

65 — так вообще красота!

Оставаться красивой, задорной

Пожелаем Вам навсегда.

Чтоб здоровье не подводило,

Чтобы в доме — счастье и смех,

Чтобы лучшее всё у Вас было,

Без преград и каких-то помех.

Ярких красок, моментов счастливых,

Настроения, солнечных дней.

Рядом только людей любимых

Мы желаем в Ваш юбилей.

Шестьдесят и еще пять —

30 с плюсом в 35!

С юбилеем! С днем рожденья!

Счастья Вам и вдохновенья!

Вам желаем быть чудесной

В этом возрасте, прелестной!

Вы царица, Вы княгиня,

Вы красотка, Вы богиня!

Пожелаем Вам здоровья,

Жить в душе с большой любовью,

Быть веселой, позитивной

И не по годам активной!

Чтобы было настроенье

Отмечать свой день рождения,

Никогда не унывать,

Просто жить, беды не знать!

Поздравление с юбилеем женщине 65 в прозе

  • С юбилеем! Желаю в 65 оставаться прекрасной и удивительной, жизнерадостной и открытой, добродушной и чуткой, замечательной и веселой. Пусть каждый день будет счастливым, пусть каждый гость дарит улыбку, пусть каждый год делает Вас только краше и бодрее. Желаю с прежним энтузиазмом и задором сердца приняться писать 66-ю главу своей жизни. Здоровья Вам и всего благого.
  • С юбилеем, прекрасная женщина! Вам сегодня 65, и это — замечательный повод улыбнуться и вспомнить всё самое хорошее и доброе, что было с Вами. И пусть впереди Вас ждут ещё более яркие, радостные, счастливые события и случаи. Желаю не переставать ослеплять этот мир своей красотой, желаю, чтобы Ваше чуткое, открытое сердце всегда полно было любви, отрады и вдохновения.
  • Милую, добрую, замечательную и чудесную женщину поздравляю с днём рождения, с юбилеем в 65 лет! Хочу пожелать великолепного здоровья и бравого настроения, уважения и верной любви, понимания родных и семейного блага, добрых идей и огромной удачи.
  • От всей души поздравляю Вас с 65-летием! Я Вам желаю стать не старше, а опытнее, встретить не ещё один год своей жизни, а открыть в ней новую страницу счастья и благополучия. Пусть красота Ваша не меркнет, пусть сердце не перестаёт мечтать, пусть душа по-прежнему стремится к свету радости. Желаю крепкой любви семьи и крепкого здоровья.
  • От чистого сердца поздравляем с юбилеем Вас! В свои 65 Вы великолепны: мудры, умны, прекрасны и добры. Пусть жизнь будет к Вам щедра, пусть удача ходит рядом, а счастье будет Вашим спутником!

Открытки с 65-летием женщине

Открытка с 65 летним юбилеем женщине
Поздравление с 65 летием женщине
Открытка поздравление с юбилеем 65 женщине
Картинка с юбилеем 65 лет

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить с днем рождения пожилую женщину.

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