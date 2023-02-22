З ювілеєм 65 років жінці: душевні побажання та гарні листівки

Поздоровлення з 65-річчям жінці на будь-який смак

65 років – це вже солідний та почесний вік. Настає час, коли можна просто насолоджуватися життям, нікуди не поспішати та пожити для себе. До цієї знакової дати варто підготуватися ґрунтовно та обрати для іменинниці гарне привітання з 65-річчям.

У ювілейний день жінці можна побажати здоров’я, молодості у душі та оптимізму. Не зайвим буде вказати на достоїнства іменинниці й висловити подяку за все, що вона для вас робила.

"Телеграф" зібрав в одну добірку чудові привітання із 65-річчям жінці. У ній ви знайдете побажання у віршах, прозі, а також милі вітальні листівки.

Вітання з 65-річним ювілеєм жінці у віршах

В шістдесят п’ять розквітає життя, І душа, наче пташка, співає! І хоч в юність нема вороття, Та у серці вона оживає! Хай у житті Вашім завжди буде літо, А якщо осінь – то тепла й золота! Нехай у гості їдуть завжди діти, Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха! Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я, Проміння сонячне цілує у вуста! Нехай онуки зігрівають Вас любов’ю, Бажаєм довгого й щасливого життя!

Летять літа, мов бистрі води, І не вернути їх назад. А нам не віриться сьогодні, Що Вам уже – 65. Хай нових днів ще буде безліч, Без ліку щастя і пісень, Прийміть вітання найщиріші В цей світлий ювілейний день. Здоров’я, щастя зичим не на рік На все життя бажаєм його щиро. Щоб радісним і довгим був Ваш вік З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

65 – не привід для печалі, 65 – це зрілість золота. Нехай до ста, а може іще далі Летять не озираючись літа! Здоров’я Вам від води ключової, Багатства від землі святої! Щоб доля завжди усміхалась І старості не піддавалась.

Привітання з ювілеєм жінці 65 років у прозі

З ювілеєм! Бажаю в 65 залишатися прекрасною та дивовижною, життєрадісною та відкритою, добродушною та чуйною, чудовою та веселою. Нехай кожен день буде щасливим, нехай кожен гість дарує посмішку, нехай кожний рік робить Вас тільки красивішою і бадьорішою. Бажаю з колишнім ентузіазмом і запалом серця почати писати 66-й розділ свого життя. Здоров’я Вам та всього доброго.

З ювілеєм, чудова жінко! Вам сьогодні 65, і це — чудова нагода посміхнутися і згадати все найкраще і добре, що було з Вами. І нехай попереду на Вас чекають ще більш яскраві, радісні, щасливі події та випадки. Бажаю не переставати засліплювати цей світ своєю красою, бажаю, щоб Ваше чуйне, відкрите серце завжди було повне любові, втіхи та натхнення.

Милу, добру, чудову жінку вітаю з днем народження, з ювілеєм 65 років! Хочу побажати чудового здоров’я та бравого настрою, поваги та вірного кохання, розуміння рідних та сімейного блага, добрих ідей та величезної удачі.

Від щирого серця вітаю Вас з 65-річчям! Я Вам бажаю стати не старшою, а досвідченою, зустріти не ще один рік свого життя, а відкрити в ньому нову сторінку щастя та добробуту. Нехай краса Ваша не меркне, нехай серце не перестає мріяти, нехай душа, як і раніше, прагне світла радості. Бажаю кохання сім’ї та міцного здоров’я.

Від щирого серця вітаємо з ювілеєм Вас! У свої 65 Ви чудові: мудрі, розумні, прекрасні та добрі. Нехай життя буде до Вас щедрим, нехай удача ходить поруч, а щастя буде Вашим супутником!

Листівки із 65-річчям жінці

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