Поздравления с юбилеем любимой жене: самые теплые и нежные пожелания
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Подготовьте для своей супруги особое поздравление с юбилеем
Юбилей жены — важный праздник не только для самой именинницы, но и для ее семьи. В этот день в поздравлениях принято говорить очень важные слова и напоминать о своих чувствах. Супругу нужно постараться поздравить именинницу так, чтобы она запомнила этот праздник надолго.
Не всегда легко найти правильные слова и выразить свои чувства. Поэтому "Телеграф" в одной подборке собрал для вас красивые поздравления для жены с юбилеем. Здесь представлены пожелания в стихах и прозе, чтобы вы могли выбрать именно такое, которое действительно порадует вашу супругу в такой важный день как юбилей.
Поздравление жене с юбилеем своими словами
Любимая, дорогая супруга… Все эти годы мы разделяли одну житейскую дорогу: вместе спотыкались о камни, вместе бежали навстречу счастью. И сегодня, в твой прекрасный юбилей, желаю тебе летать на крыльях счастья, с головой окунуться в море позитива и хорошего настроения. Пускай наш совместный путь будет для тебя только широкой и ровной дорогой к счастью!
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Дорогая моя, любимая жена! Сегодня твой день рождения, юбилейная дата! Я от души поздравляю тебя и желаю здоровья и много-много радости. Я желаю тебе исполнения всех твоих самых заветных желаний. Пусть все, о чем ты мечтаешь, обязательно исполнится. И пусть на душе всегда будет праздник и спокойствие. Будь счастлива!
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Жена, ты самый мудрый, добрый и жизнерадостный человек в нашей семье. Я очень тобой горжусь и в твой юбилей желаю тебе безграничного счастья, уважения близких и друзей, душевного спокойствия, стремления жить долго и огромного вдохновения в делах. Пусть здоровье твое никогда не подводит, руки не знают усталости, а улыбка на твоем лице радует нас ежеминутно.
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Любимая, не будем прибегать к датам, возрасту — ни к чему. Для меня ты всё равно остаёшься самой желанной, привлекательной, умной, очаровательной девушкой! Обещаю сделать всё, чтобы моя жена была самой счастливой! С Днём рождения!
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Любимая жена, у тебя сегодня день особенный, и ты по-особенному хороша. Спасибо, что ты со мною, прекрасная, нереальная красавица. Ты — сама нежность, само обаяние. Будь всем довольна и счастлива, я же к этому приложу в полной мере свои старания. С юбилеем!
Поздравление жены с юбилеем в стихах
Знаю я, что не подарок,
Разве только что сюрприз.
С юбилеем, дорогая!
На любой готов каприз!
Чтобы ты была веселой,
Позитивной, озорной,
Доброй, страстной и здоровой,
Милой женушкой-женой!
От души желаю счастья,
Чтоб от радости цвела,
И любила, и желала,
И хотела, и могла!
***
Юбилей хозяйки дома,
Юбилей моей жены —
Это праздник для знакомых,
Это праздник для семьи!
Поздравляю, дорогая,
Ты опора для меня,
Без твоих советов мудрых
Без вести пропал бы я!
Будь красивой и веселой,
Вечно сердцем молодой.
Поздравляю, дорогая,
Помни, я всегда с тобой!
Моя единственная, нежная, родная,
Ну как поздравить с юбилеем мне тебя?
Ведь очень трудно чувства выразить словами
И в пару строк их уложить никак нельзя.
Ты для меня полна загадок и сюрпризов,
Кроме тебя, не замечаю никого.
Я с удовольствием исполню все капризы
Ради улыбки, ради счастья твоего.
Моя жена, хочу я жизнь делить с тобою,
Встречать рассветы и закаты провожать.
Судьбу благодарить, что ты со мною,
И на любовь любовью отвечать!
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