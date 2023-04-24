Поздравления с юбилеем любимой жене: самые теплые и нежные пожелания

Подготовьте для своей супруги особое поздравление с юбилеем

Юбилей жены — важный праздник не только для самой именинницы, но и для ее семьи. В этот день в поздравлениях принято говорить очень важные слова и напоминать о своих чувствах. Супругу нужно постараться поздравить именинницу так, чтобы она запомнила этот праздник надолго.

Не всегда легко найти правильные слова и выразить свои чувства. Поэтому "Телеграф" в одной подборке собрал для вас красивые поздравления для жены с юбилеем. Здесь представлены пожелания в стихах и прозе, чтобы вы могли выбрать именно такое, которое действительно порадует вашу супругу в такой важный день как юбилей.

Поздравление жене с юбилеем своими словами

Любимая, дорогая супруга… Все эти годы мы разделяли одну житейскую дорогу: вместе спотыкались о камни, вместе бежали навстречу счастью. И сегодня, в твой прекрасный юбилей, желаю тебе летать на крыльях счастья, с головой окунуться в море позитива и хорошего настроения. Пускай наш совместный путь будет для тебя только широкой и ровной дорогой к счастью!

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Дорогая моя, любимая жена! Сегодня твой день рождения, юбилейная дата! Я от души поздравляю тебя и желаю здоровья и много-много радости. Я желаю тебе исполнения всех твоих самых заветных желаний. Пусть все, о чем ты мечтаешь, обязательно исполнится. И пусть на душе всегда будет праздник и спокойствие. Будь счастлива!

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Жена, ты самый мудрый, добрый и жизнерадостный человек в нашей семье. Я очень тобой горжусь и в твой юбилей желаю тебе безграничного счастья, уважения близких и друзей, душевного спокойствия, стремления жить долго и огромного вдохновения в делах. Пусть здоровье твое никогда не подводит, руки не знают усталости, а улыбка на твоем лице радует нас ежеминутно.

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Любимая, не будем прибегать к датам, возрасту — ни к чему. Для меня ты всё равно остаёшься самой желанной, привлекательной, умной, очаровательной девушкой! Обещаю сделать всё, чтобы моя жена была самой счастливой! С Днём рождения!

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Любимая жена, у тебя сегодня день особенный, и ты по-особенному хороша. Спасибо, что ты со мною, прекрасная, нереальная красавица. Ты — сама нежность, само обаяние. Будь всем довольна и счастлива, я же к этому приложу в полной мере свои старания. С юбилеем!

Поздравление жены с юбилеем в стихах

Знаю я, что не подарок, Разве только что сюрприз. С юбилеем, дорогая! На любой готов каприз! Чтобы ты была веселой, Позитивной, озорной, Доброй, страстной и здоровой, Милой женушкой-женой! От души желаю счастья, Чтоб от радости цвела, И любила, и желала, И хотела, и могла!

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Юбилей хозяйки дома,

Юбилей моей жены —

Это праздник для знакомых,

Это праздник для семьи!

Поздравляю, дорогая,

Ты опора для меня,

Без твоих советов мудрых

Без вести пропал бы я!

Будь красивой и веселой,

Вечно сердцем молодой.

Поздравляю, дорогая,

Помни, я всегда с тобой!

Моя единственная, нежная, родная, Ну как поздравить с юбилеем мне тебя? Ведь очень трудно чувства выразить словами И в пару строк их уложить никак нельзя. Ты для меня полна загадок и сюрпризов, Кроме тебя, не замечаю никого. Я с удовольствием исполню все капризы Ради улыбки, ради счастья твоего. Моя жена, хочу я жизнь делить с тобою, Встречать рассветы и закаты провожать. Судьбу благодарить, что ты со мною, И на любовь любовью отвечать!

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