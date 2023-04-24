Вітання з ювілеєм коханій дружині: найтепліші та найніжніші побажання

Підготуйте для своєї дружини особливе вітання з ювілеєм

Ювілей дружини – важливе свято не лише для самої іменинниці, а й для її родини. Цього дня у привітаннях заведено говорити дуже важливі слова та нагадувати про свої почуття. Чоловіку потрібно постаратися привітати іменинницю так, щоб вона запам’ятала це свято надовго.

Не завжди легко знайти правильні слова та висловити свої почуття. Тому "Телеграф" в одній добірці зібрав для вас гарні поздоровлення для дружини з ювілеєм. Тут представлені побажання у віршах та прозі, щоб ви могли вибрати саме таке, яке справді порадує вашу дружину у такий важливий день як ювілей.

Привітання дружині з ювілеєм своїми словами

Кохана дружина… Всі ці роки ми поділяли одну життєву дорогу: разом спотикалися об каміння, разом бігли назустріч щастю. І сьогодні, у твій прекрасний ювілей, бажаю тобі літати на крилах щастя, з головою поринути у море позитиву та гарного настрою. Нехай наш спільний шлях буде тобі тільки широкою і рівною дорогою на щастя!

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Люба моя, кохана дружина! Сьогодні твій день народження, ювілейна дата! Я щиро вітаю тебе і бажаю здоров’я і багато-багато радості. Я бажаю тобі виконання всіх твоїх найзаповітніших бажань. Нехай усе, про що ти мрієш, обов’язково здійсниться. І нехай на душі завжди буде свято та спокій. Будь щаслива!

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Дружина, ти наймудріша, найдобріша і життєрадісніша людина в нашій родині. Я дуже тобою пишаюся й у твій ювілей бажаю тобі безмежного щастя, поваги близьких та друзів, душевного спокою, прагнення жити довго та величезного натхнення у справах. Нехай здоров’я твоє ніколи не підводить, руки не знають втоми, а усмішка на твоїм обличчі тішить нас щохвилини.

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Кохана, не вдаватимемося до дат, віку — це ні до чого. Для мене ти все одно залишаєшся найбажанішою, найпривабливішою, розумною, чарівною дівчиною! Обіцяю зробити все, щоб моя дружина була найщасливішою! З ювілеєм!

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Кохана дружина, у тебе сьогодні день особливий, і ти по-особливому гарна. Дякую, що ти зі мною, прекрасна, нереальна красуня. Ти сама ніжність, сама чарівність. Будь усім задоволена та щаслива, я ж до цього докладу повною мірою своїх старань. З ювілеєм!

Привітання дружини із ювілеєм у віршах

Всміхається сонце в долині. Вмиваються квіти в росі, В день твого ювілею Ми щастя й здоров'я бажаємо всі. Хай збудеться все, що ти хочеш, Хай збудеться все що ти ждеш, Хай стежка проляже в трояндах, По котрій в житті ти ідеш.

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Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,

Справджуються завжди заповітні мрії.

Хай палають в серці почуття високі,

А доля дарує повні щастям роки.

Цей день має чарівне походження, Бо сьогодні твоє день народження, Бажаю, щоб сонце тебе зігрівало, Люди — усмішку тобі дарували, Природа здоров'я тобі піднесла, А ластівка щастя мішок принесла! А ще романтики дружби, кохання! Прийми же від мене усі ці вітання! Я знаю цей день чарівний, не звичайний, Тож нині здійсняться всі побажання!

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