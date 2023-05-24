С Вознесением Господним 2023! Душевные картинки и видеопоздравления с праздником на украинском языке

В народе верят, что каждая молитва, произнесенная в этот день, будет услышана

Согласно календарю церковных праздников на май 2023 года, 25 числа этого месяца отмечается один из самых важных праздников в году — Вознесение Господне. Дата праздника переходящая, так как зависит от даты Пасхи.

Отметим, что празднование Вознесения Господнего всегда припадает на четверг, так как отмечается на 40-й день после Воскресения Христова.

В этот день люди желают друг другу мира, благополучия и душевных сил. Чтобы вы могли поздравить всех своих друзей, близких и родных "Телеграф" собрал подборку красивых открыток и картинок, а также видеопоздравлений на украинском языке, которые вы сможете отправить в мессенджере или поделится ими в своих соцсетях.

Поздравления с Вознесением Господним 2023: картинки и открытки

Видеопоздравления с Вознесением Господним 2023

Напомним, что в Украине продолжает действовать военное положение. Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники отмечаются в Украине в мае 2023 года.