З Вознесінням Господнім 2023 року! Душевні картинки та відеовітання зі святом українською мовою
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У народі вірять, що кожна молитва, проголошена цього дня, буде почута
Згідно з календарем церковних свят на травень 2023 року, 25 числа цього місяця відзначається одне з найважливіших свят року — Вознесіння Господнє. Дата свята переходить, оскільки залежить від дати Великодня.
Зазначимо, що святкування Вознесіння Господнього завжди припадає на четвер, оскільки відзначається на 40-й день після Воскресіння Христового.
У цей день люди бажають один одному миру, добробуту та душевних сил. Щоб ви могли привітати всіх своїх друзів, близьких та рідних "Телеграф" зібрав добірку гарних листівок та картинок, а також відеопривітань українською мовою, які ви зможете надіслати у месенджері або поділитись ними у своїх соцмережах.
Привітання з Вознесінням Господнім 2023: картинки та листівки
Відеовітання з Вознесінням Господнім 2023
Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.