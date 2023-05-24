З Вознесінням Господнім 2023 року! Душевні картинки та відеовітання зі святом українською мовою

У народі вірять, що кожна молитва, проголошена цього дня, буде почута

Згідно з календарем церковних свят на травень 2023 року, 25 числа цього місяця відзначається одне з найважливіших свят року — Вознесіння Господнє. Дата свята переходить, оскільки залежить від дати Великодня.

Зазначимо, що святкування Вознесіння Господнього завжди припадає на четвер, оскільки відзначається на 40-й день після Воскресіння Христового.

У цей день люди бажають один одному миру, добробуту та душевних сил. Щоб ви могли привітати всіх своїх друзів, близьких та рідних "Телеграф" зібрав добірку гарних листівок та картинок, а також відеопривітань українською мовою, які ви зможете надіслати у месенджері або поділитись ними у своїх соцмережах.

Привітання з Вознесінням Господнім 2023: картинки та листівки

Відеовітання з Вознесінням Господнім 2023

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.