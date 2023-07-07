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Рождество Иоанна Предтечи: открытки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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7 июля Рождество Иоанна Предтечи - картинки
7 июля Рождество Иоанна Предтечи - картинки. Фото Соцсети

"Телеграф" поздравляет читателей с праздником Иоанна Предтечи — картинки и открытки

В эту пятницу, 7 июля, согласно церковному календарю, православные христиане отмечают праздник, посвященный Рождеству Иоанна Крестителя. В День Иоанна Предтечи никак не обойтись без поздравлений, особенно в виде открыток, которые можно легко отправить по сети.

Картинки с Днем Иоанна Крестителя — это маленький, но приятный подарок, который может поднять настроение тому, кто его получил. "Телеграф" предлагает почтить память одного из наиболее важных христианских святых, который приготовил народ Израиля к пришествию Иисуса Христа и крестил его в реке Иордан.

Не забудьте отправить своим родным и близким открытки с праздником Рождества Иоанна Крестителя, картинки с Днем Иоанна Предтечи. Мы собрали в подборке самые лучшие поздравления с Рождеством Иоанна Крестителя.

Картинки с праздником Рождества Иоанна Предтечи: открытки

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Также ранее "Телеграф" предоставил читателям подборку поздравлений с праздником Иоанна Крестителя, открытки с Рождеством Иоанна Предтечи. Эти поздравления с Днем Иоанна Крестителя можно отправить по сети вместе с открытками на Ивана Купала. Напомним, что в этот период переплетаются языческие и православные традиции.

Теги:
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