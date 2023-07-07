Різдво Іоанна Предтечі: листівки

"Телеграф" вітає читачів зі святом Іоанна Предтечі — картинки та листівки

Цієї п’ятниці, 7 липня, згідно з церковним календарем, православні християни відзначають свято, присвячене Різдву Іоанна Хрестителя. У День Іоанна Предтечі ніяк не обійтися без привітань, особливо у вигляді листівок, які можна легко відправити мережею.

Картинки з Днем Іоанна Хрестителя — це маленький, але приємний подарунок, який може підняти настрій тому, хто його отримав. "Телеграф" пропонує вшанувати пам’ять одного з найважливіших християнських святих, який приготував народ Ізраїлю до пришестя Ісуса Христа і хрестив його в річці Йордан.

Не забудьте відправити своїм рідним та близьким листівки зі святом Різдва Іоанна Хрестителя, картинки з Днем Іоанна Предтечі. Ми зібрали у добірці найкращі привітання з Різдвом Іоанна Хрестителя.

Картинки зі святом Різдва Іоанна Предтечі: листівки

Також раніше "Телеграф" надав читачам добірку привітань зі святом Іоанна Хрестителя, листівки з Різдвом Іоанна Предтечі. Ці привітання з Днем Іоанна Хрестителя можна відправити по мережі разом із листівками на Івана Купала. Нагадаємо, що в цей період переплітаються язичницькі та православні традиції.