З Різдвом Іоанна Предтечі: привітання зі святом

У добірці — привітання з днем народження Іоанна Хрестителя

Іоанн Предтеча, також відомий як Іоанн Хреститель, є дуже шанованим святим християнства, і 7 липня у церковному календарі відзначається Різдво святого. Він був останнім пророком і передбачив пришестя Сина Божого Ісуса Христа, а також хрестив його в річці Йордан. Цього дня віряни шукають привітання зі святом Іоанна Предтечі.

"Телеграф" пропонує привітати своїх близьких, родичів, друзів із днем Різдва Іоанна Предтечі. Надішліть привітання з Днем народження Іоанна Хрестителя за допомогою соціальних мереж або будь-яких інших месенджерів.

Привітання з днем Іоанна Хрестителя

Побажаю вам терпіння

Й Божого благословіння!

Нехай Предтеча помагає,

Від нечисті та бід оберігає!

Зі святом!

У Різдво Іоанна Предтечі

Я бажаю вам віри та сили,

Щоб смута та думки лихі

Ніколи вас не підкосили.

Нехай надія у душі не згасне,

Зігріває хай серце кохання,

Будуть мир, розуміння та щастя,

А Господь чує ваші прохання.

Зі святом Іоанна Предтечі вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб замріяне збулося,

Мов у казці щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне веселку дарує.

Різдво Предтечі Іоанна

Справляємо нині ми, друзі.

Добра в серцях вам усім бажаю,

Нехай буде щасливою родиною.

Нехай не гасне віра ваша,

Нехай у житті вас веде любов,

Надія спалахує яскраво

І дарує радість знову і знов.

Ці привітання з Днем Іоанна Хрестителя можна відправити мережею разом із листівками на Івана Купала. Нагадаємо, що в цей період переплітаються язичницькі та православні традиції.

До речі, з 1 вересня багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати у їжу в цей період.