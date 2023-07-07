З Різдвом Іоанна Предтечі: привітання зі святом
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У добірці — привітання з днем народження Іоанна Хрестителя
Іоанн Предтеча, також відомий як Іоанн Хреститель, є дуже шанованим святим християнства, і 7 липня у церковному календарі відзначається Різдво святого. Він був останнім пророком і передбачив пришестя Сина Божого Ісуса Христа, а також хрестив його в річці Йордан. Цього дня віряни шукають привітання зі святом Іоанна Предтечі.
"Телеграф" пропонує привітати своїх близьких, родичів, друзів із днем Різдва Іоанна Предтечі. Надішліть привітання з Днем народження Іоанна Хрестителя за допомогою соціальних мереж або будь-яких інших месенджерів.
Привітання з днем Іоанна Хрестителя
Побажаю вам терпіння
Й Божого благословіння!
Нехай Предтеча помагає,
Від нечисті та бід оберігає!
Зі святом!
У Різдво Іоанна Предтечі
Я бажаю вам віри та сили,
Щоб смута та думки лихі
Ніколи вас не підкосили.
Нехай надія у душі не згасне,
Зігріває хай серце кохання,
Будуть мир, розуміння та щастя,
А Господь чує ваші прохання.
Зі святом Іоанна Предтечі вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне веселку дарує.
Різдво Предтечі Іоанна
Справляємо нині ми, друзі.
Добра в серцях вам усім бажаю,
Нехай буде щасливою родиною.
Нехай не гасне віра ваша,
Нехай у житті вас веде любов,
Надія спалахує яскраво
І дарує радість знову і знов.
Ці привітання з Днем Іоанна Хрестителя можна відправити мережею разом із листівками на Івана Купала. Нагадаємо, що в цей період переплітаються язичницькі та православні традиції.
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