С Рождеством Иоанна Предтечи: поздравления с праздником
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В подборке — поздравления с днем рождения Иоанна Крестителя
Иоанн Предтеча, также известный как Иоанн Креститель, является очень почитаемым святым христианства, и 7 июля в церковном календаре отмечается Рождество святого. Он был последним пророком и предсказал пришествие Сына Божьего Иисуса Христа, а также крестил его в реке Иордан. В этот день верующие ищут поздравления с праздником Иоанна Предтечи.
"Телеграф" предлагает поздравить своих близких, родственников, друзей с днем Рождества Иоанна Предтечи. Отправьте поздравления с Днем рождения Иоанна Крестителя с помощью социальных сетей или любых других мессенджеров.
Поздравление с днем Иоанна Крестителя
В Рождество Иоанна Предтечи
Пожелаю тебе от души
Счастья в сердце, любви бесконечной,
Только доброе в жизни вершить!
И сегодня, в святой этот вечер,
Благодать пусть наполнит твой дом,
И опустится радость на плечи,
И пусть вера поможет во всём!
Вас поздравляю с Рождеством Предтечи.
Сияют в храмах праздничные свечи,
Ведь в этот день родился Иоанн Креститель,
Что известил весь мир: "Пришел Спаситель!"
Вас с праздником от сердца поздравляю
И радости, здоровья вам желаю!
Я вас с Рождеством Предтечи
От души всех поздравляю.
Веры, кротости и блага
В этот день я вам желаю.
Пусть заступится Креститель
В час отчаяния лихой,
Будет пусть здоровье в теле,
В сердце — радость и покой.
С Рождеством Иоанна Предтечи!
Пусть в сердцах ваших вера живет,
Счастье будет, как мир, бесконечным.
Пусть любовь непременно придет
В ваши души, навек сохраняясь
В уголках потаенных легко,
Чтобы вы так светло улыбались,
А проблемы ушли далеко!
Эти поздравления с Днем Иоанна Крестителя можно отправить по сети вместе с открытками на Ивана Купала. Напомним, что в этот период переплетаются языческие и православные традиции.
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