С Рождеством Иоанна Предтечи: поздравления с праздником

В подборке — поздравления с днем рождения Иоанна Крестителя

Иоанн Предтеча, также известный как Иоанн Креститель, является очень почитаемым святым христианства, и 7 июля в церковном календаре отмечается Рождество святого. Он был последним пророком и предсказал пришествие Сына Божьего Иисуса Христа, а также крестил его в реке Иордан. В этот день верующие ищут поздравления с праздником Иоанна Предтечи.

"Телеграф" предлагает поздравить своих близких, родственников, друзей с днем Рождества Иоанна Предтечи. Отправьте поздравления с Днем рождения Иоанна Крестителя с помощью социальных сетей или любых других мессенджеров.

Поздравление с днем Иоанна Крестителя

В Рождество Иоанна Предтечи

Пожелаю тебе от души

Счастья в сердце, любви бесконечной,

Только доброе в жизни вершить!

И сегодня, в святой этот вечер,

Благодать пусть наполнит твой дом,

И опустится радость на плечи,

И пусть вера поможет во всём!

Вас поздравляю с Рождеством Предтечи.

Сияют в храмах праздничные свечи,

Ведь в этот день родился Иоанн Креститель,

Что известил весь мир: "Пришел Спаситель!"

Вас с праздником от сердца поздравляю

И радости, здоровья вам желаю!

Я вас с Рождеством Предтечи

От души всех поздравляю.

Веры, кротости и блага

В этот день я вам желаю.

Пусть заступится Креститель

В час отчаяния лихой,

Будет пусть здоровье в теле,

В сердце — радость и покой.

С Рождеством Иоанна Предтечи!

Пусть в сердцах ваших вера живет,

Счастье будет, как мир, бесконечным.

Пусть любовь непременно придет

В ваши души, навек сохраняясь

В уголках потаенных легко,

Чтобы вы так светло улыбались,

А проблемы ушли далеко!

Эти поздравления с Днем Иоанна Крестителя можно отправить по сети вместе с открытками на Ивана Купала. Напомним, что в этот период переплетаются языческие и православные традиции.

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