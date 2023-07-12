День Петра и Павла: открытки к празднику 12 июля

"Телеграф" поздравляет с праздником и публикует картинки с днем Петра и Павла

В среду, 12 июля, по церковному календарю христиане восточного обряда отмечают День Петра и Павла (Петров день), который является окончанием Петрова поста. Картинки с праздником Петра и Павла сегодня заполоняют весь интернет, но на сайте "Телеграф" открытка к важному православному празднику является самой лучшей!

Картинки Петра и Павла — апостолов, погибших от рук язычников за их веру в Христа, — это отличная форма поздравления с праздником Петра и Павла. Достаточно просто выбрать понравившиеся вам открытки с днем Петра и Павла и отправить их в социальной сети или мессенджере самым близким людям, родственникам, друзьям.

Поздравительные открытки с праздником Петра и Павла 12 июля поднимут настроение адресатам. "Телеграф" подготовил самые лучшие открытки с Петра и Павла — праздником, который имеет большое значение как в церковном календаре, так и в народном.

Открытки с праздником Петра и Павла 2023

Напомним, что несмотря на грустное событие (оба апостола умерли мученической смертью), этот день является праздником, ведь это событие считается днем победы над смертью. Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать в день Петра и Павла по народным приметам.