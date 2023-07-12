Рус

День Петра та Павла: листівки до свята 12 липня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Листівки на Петра та Павла 12 липня 2023 року
Листівки на Петра та Павла 12 липня 2023 року. Фото zn.ua

"Телеграф" вітає зі святом та публікує картинки з днем Петра та Павла

У середу, 12 липня, за церковним календарем християни східного обряду відзначають День Петра та Павла (Петрів день), який є закінченням Петрова посту. Картинки зі святом Петра та Павла сьогодні заполонюють весь інтернет, але на сайті "Телеграф" листівка до важливого православного свята є найкращою!

Картинки Петра та Павла — апостолів, що загинули від рук язичників за їхню віру в Христа, — це чудова форма привітання зі святом Петра та Павла. Достатньо просто вибрати листівки, які вам сподобалися, з днем Петра і Павла і відправити їх у соціальній мережі або месенджері найближчим людям, родичам, друзям.

Вітальні листівки зі святом Петра та Павла 12 липня піднімуть настрій адресатам. "Телеграф" підготував найкращі листівки з Петра та Павла — святом, яке має велике значення як у церковному календарі, так і в народному.

Листівки зі святом Петра та Павла 2023

листівки з днем Петра і Павла
листівки з Петра і Павла
Петра і Павла картинки
Петра та Павла картинки привітання
привітання Петра та Павла листівки
з днем Петра і павла листівки

Нагадаємо, що попри сумну подію (обидва апостоли померли мученицькою смертю), цей день є святом, адже ця подія вважається днем перемоги над смертю. Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити в день Петра та Павла за народними прикметами.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #День Петра і Павла