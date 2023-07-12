День Петра та Павла: листівки до свята 12 липня

"Телеграф" вітає зі святом та публікує картинки з днем Петра та Павла

У середу, 12 липня, за церковним календарем християни східного обряду відзначають День Петра та Павла (Петрів день), який є закінченням Петрова посту. Картинки зі святом Петра та Павла сьогодні заполонюють весь інтернет, але на сайті "Телеграф" листівка до важливого православного свята є найкращою!

Картинки Петра та Павла — апостолів, що загинули від рук язичників за їхню віру в Христа, — це чудова форма привітання зі святом Петра та Павла. Достатньо просто вибрати листівки, які вам сподобалися, з днем Петра і Павла і відправити їх у соціальній мережі або месенджері найближчим людям, родичам, друзям.

Вітальні листівки зі святом Петра та Павла 12 липня піднімуть настрій адресатам. "Телеграф" підготував найкращі листівки з Петра та Павла — святом, яке має велике значення як у церковному календарі, так і в народному.

Листівки зі святом Петра та Павла 2023

Нагадаємо, що попри сумну подію (обидва апостоли померли мученицькою смертю), цей день є святом, адже ця подія вважається днем перемоги над смертю. Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити в день Петра та Павла за народними прикметами.