С Днем украинской государственности! Яркие открытки и патриотические поздравления к празднику

Во время российско-украинской войны этот праздник приобретает больший смысл

В пятницу, 28 июля 2023 года, в Украине отмечают важную дату в июльском календаре – День украинской государственности. Эту дату украинцы будут праздновать во второй раз, потому что торжества были введены президентом Владимиром Зеленским только в 2021 году (соответствующий закон гарант подписал аккурат в 30-летие независимости Украины).

День украинской государственности является выходным, однако в условиях военного положения такая норма не действует. Со следующего года, к слову, украинцы будут праздновать День государственности 15 июля, потому что произойдет переход на новый церковный календарь. Также 28 июля православные христиане традиционно чествуют День крещения Киевской Руси и князя Владимира.

"Телеграф" подготовил эксклюзивные открытки ко Дню украинской государственности. Загружайте патриотические картинки в свой гаджет, присылайте друзьям и близким или делитесь в социальных сетях. Во время российско-украинской войны праздник нашей государственности приобретает особое значение, ведь украинская армия каждый день борется за независимость Украины, давая отпор захватчикам.

Картинки на День украинской государственности

Открытки ко Дню украинской государственности

Ранее "Телеграф" сообщал, что впереди украинцев ожидает празднование Медового Спаса. Пока дата остается такой, как и раньше, потому что новый церковный календарь вступит в силу только с сентября 2023 года.