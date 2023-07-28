З Днем української державності! Яскраві листівки та патріотичні привітання до свята

Під час російсько-української війни це свято набуває більшого сенсу

У п’ятницю, 28 липня 2023 року, в Україні відзначають важливу дату в липневому календарі — День української державності. Цю дату українці святкуватимуть вдруге, бо урочистості були запроваджені президентом Володимиром Зеленським лише у 2021 році (відповідний закон гарант підписав акурат у 30-річчя незалежності України).

День української державності є вихідним, однак в умовах воєнного стану така норма не діє. З наступного року, до словам, українці святкуватимуть День державності 15 липня, бо відбудеться перехід на новий церковний календар. Також 28 липня православні християни традиційно вшановують День хрещення Київської Русі та князя Володимира.

"Телеграф" підготував ексклюзивні листівки до Дня української державності. Завантажуйте патріотичні картинки на свій гаджет, надсилайте друзям і близьким або ділиться в соціальних мережах. Під час російсько-української війни свято нашої державності набуває особливого значення, адже українська армія кожного дня виборює незалежність України, даючи відсіч загарбникам.

Картинки на День української державності

Листівки до Дня української державності

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попереду на українців очікує святкування Медового Спасу. Поки що дата лишається такою, як і раніше, бо новий церковний календар набуде чинності лише з вересня 2023 року.