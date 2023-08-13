Укр

Маковея 2023: красочные видеопоздравления с Медовым спасом на украинском языке

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
На Маковея строго запрещено ссориться или желать зла
На Маковея строго запрещено ссориться или желать зла. Фото pexels.com

Считается, что ложка освященного меда в этот день принесет здоровье.

Среди церковных праздников, которые выпадают на последний месяц лета, отмечается три важных даты, называемых Спасами: медовый, яблочный и ореховый. Каждый из них посвящен Иисусу Христу, и первый из них Медовый спас, Праздник Преображения или Маковея.

Этот праздник — одна из важнейших дат для верующих. В этот день принято идти в церковь и освящать мед, выпечку с маком и медом, а также букеты из цветов и мака, в который должно входить 17 трав.

Отметим, что в 2023 году Медовый спас в последний раз в Украине будет отмечаться 14 августа. Это, кстати его фиксированная дата. Поскольку с 1 сентября 2023 года в силу вступает новый церковный календарь, и дата Маковея переносится на 1 сентября.

"Телеграф" подготовил для своих читателей подборку красивых открыток и картинок с Медовым Спасом, а также ярких видеопоздравлений с Маковеем на украинском языке, которые непременно подарят праздничное настроение.

Поздравления с Медовым спасом 2023: картинки и открытки

листівка з медовим спасом
листівка з медовим спасом
листівка з медовим спасом 14 серпня
листівка з медовим спасом, з маковієм
листівка з медовим спасом 2023
листівка з медовим спасом

Видеопоздравления с Медовым спасом 2023

Отметим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в августе в связи с религиозными праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Верховная Рада Украины официально перенесла даты некоторых праздников. По-новому украинцы будут праздновать Рождество и не только.

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#Медовый Спас #Поздравления #Картинки #Открытки