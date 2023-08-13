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Маковея 2023: барвисті відеопривітання з Медовим спасом українською мовою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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На Маковея суворо заборонено сваритися чи бажати зла
На Маковея суворо заборонено сваритися чи бажати зла. Фото pexels.com

Вважається, що ложка освяченого меду цього дня принесе здоров’я.

Серед церковних свят, які випадають на останній місяць літа, відзначається три важливі дати, які називають Спасами: медовий, яблучний і горіховий. Кожен з них присвячений Ісусу Христу, і перший з них – Медовий спас, Свято Преображення або Маковея.

Це свято одна з найважливіших дат для вірян. Цього дня заведено йти до церкви та освячувати мед, випічку з маком та медом, а також букети з квітів та маку, до якого має входити 17 трав.

Зазначимо, що у 2023 році Медовий врятував востаннє в Україні відзначатиметься 14 серпня. Це, до речі, його фіксована дата. Оскільки з 1 вересня 2023 року набуває чинності новий церковний календар, і дата Маковея переноситься на 1 вересня.

"Телеграф" підготував для своїх читачів добірку гарних листівок та картинок із Медовим Спасом, а також яскравих відеопривітань із Маковеєм українською мовою, які неодмінно подарують святковий настрій.

Привітання з Медовим спасом 2023: картинки та листівки

листівка з медовим спасом
листівка з медовим спасом 2023
листівка з медовим спасом, з маковієм
листівка з медовим спасом 14 серпня
листівка з медовим спасом
листівка з медовим спасом

Відеовітання з Медовим спасом 2023

Зазначимо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у серпні у зв’язку з релігійними святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Верховна Рада України офіційно перенесла дати деяких свят. По-новому українці святкуватимуть Різдво і не лише.

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#Медовий Спас #Поздоровлення #Картинки #Листівки