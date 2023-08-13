Маковея 2023: барвисті відеопривітання з Медовим спасом українською мовою

Вважається, що ложка освяченого меду цього дня принесе здоров’я.

Серед церковних свят, які випадають на останній місяць літа, відзначається три важливі дати, які називають Спасами: медовий, яблучний і горіховий. Кожен з них присвячений Ісусу Христу, і перший з них – Медовий спас, Свято Преображення або Маковея.

Це свято одна з найважливіших дат для вірян. Цього дня заведено йти до церкви та освячувати мед, випічку з маком та медом, а також букети з квітів та маку, до якого має входити 17 трав.

Зазначимо, що у 2023 році Медовий врятував востаннє в Україні відзначатиметься 14 серпня. Це, до речі, його фіксована дата. Оскільки з 1 вересня 2023 року набуває чинності новий церковний календар, і дата Маковея переноситься на 1 вересня.

"Телеграф" підготував для своїх читачів добірку гарних листівок та картинок із Медовим Спасом, а також яскравих відеопривітань із Маковеєм українською мовою, які неодмінно подарують святковий настрій.

Привітання з Медовим спасом 2023: картинки та листівки

Відеовітання з Медовим спасом 2023

Зазначимо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у серпні у зв’язку з релігійними святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Верховна Рада України офіційно перенесла дати деяких свят. По-новому українці святкуватимуть Різдво і не лише.