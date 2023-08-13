С Днем ветеринара 2023! Забавные открытки к профессиональному празднику

Поздравьте украинских работников ветеринарной медицины с их торжественным днем

Ежегодно во второе воскресенье августа в Украине отмечают свой профессиональный праздник ветеринары. Делимся подборкой забавных открыток и поздравительных картинок к празднику, которые можно отправить людям, занимающимся этой важной профессией.

День ветеринара в Украине: история

В 2001 году приказом тогдашнего президента Леонида Кучмы этот праздник был установлен с целью "отметить весомый вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благополучия, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и охраны окружающей среды". В 2023 году День ветеринара выпадает на 13 августа.

Полное название праздника — День работников ветеринарной медицины, и сегодня поздравляют всех, кто связан с этой сферой, начиная от ветеринарных врачей и заканчивая уборщиками в ветеринарных клиниках.

С Днем ветеринара 2023: открытки и картинки

Напомним, что в этот день отмечается народный праздник — Евдокимов день. Мы рассказали, что можно и нельзя делать 13 августа, чтобы в жизни не было неприятностей. Добавим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в августе в связи с праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней.