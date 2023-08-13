З Днем ветеринара 2023! Кумедні листівки до професійного свята
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Привітайте українських працівників ветеринарної медицини з їхнім урочистим днем
Щорічно у другу неділю серпня в Україні відзначають своє професійне свято ветеринари. Ділимося добіркою кумедних листівок і вітальних картинок до свята, які можна відправити людям, які займаються цією важливою професією.
День ветеринара в Україні: історія
2001 року наказом тодішнього президента Леоніда Кучми це свято було встановлено з метою "відзначити вагомий внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного та епізоотичного благополуччя, ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва та охорони навколишнього середовища". 2023 року День ветеринара випадає на 13 серпня.
Повна назва свята – День працівників ветеринарної медицини, і сьогодні вітають усіх, хто пов’язаний із цією сферою, починаючи від ветеринарних лікарів та закінчуючи прибиральниками у ветеринарних клініках.
З Днем ветеринара 2023: листівки і картинки
Нагадаємо, що цього дня відзначається народне свято — Євдокимів день. Ми розповіли, що можна і не можна робити 13 серпня, щоб у житті не було неприємностей. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у серпні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.