З Днем ветеринара 2023! Кумедні листівки до професійного свята

Привітайте українських працівників ветеринарної медицини з їхнім урочистим днем

Щорічно у другу неділю серпня в Україні відзначають своє професійне свято ветеринари. Ділимося добіркою кумедних листівок і вітальних картинок до свята, які можна відправити людям, які займаються цією важливою професією.

День ветеринара в Україні: історія

2001 року наказом тодішнього президента Леоніда Кучми це свято було встановлено з метою "відзначити вагомий внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного та епізоотичного благополуччя, ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва та охорони навколишнього середовища". 2023 року День ветеринара випадає на 13 серпня.

Повна назва свята – День працівників ветеринарної медицини, і сьогодні вітають усіх, хто пов’язаний із цією сферою, починаючи від ветеринарних лікарів та закінчуючи прибиральниками у ветеринарних клініках.

З Днем ветеринара 2023: листівки і картинки

Нагадаємо, що цього дня відзначається народне свято — Євдокимів день. Ми розповіли, що можна і не можна робити 13 серпня, щоб у житті не було неприємностей. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у серпні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.