С Яблочным Спасом! Красочные открытки и картинки к празднику 19 августа

Не забудьте поздравить близких и друзей со светлым праздником Спаса

Вслед за Медовым Спасом православные христиане и греко-католики в Украине встречают другую важную дату – Преображение Господне, также известное как Яблочный Спас. Другие названия этого праздника — Праздник первых плодов, Осенины.

В 2023 году Яблочный Спас отмечается в субботу 19 августа. Стоит добавить, что в следующем году празднование выпадает на 6 число этого же месяца, в связи с вступлением в силу нового церковного календаря с сентября этого года.

"Телеграф" публикует яркие открытки и картинки к празднику Яблочного Спаса. В этот день верующие приходят в храмы, слушают торжественную службу и освящают корзины с дарами первого урожая. Семьи нередко собираются вместе, многие готовят 19 августа выпечку с яблоками.

Поздравления с Яблочным Спасом в картинках

Открытки с Яблочным Спасом 19 августа

Яблочный Спас: картинки с праздником

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме Яблочного Спаса празднуют в Украине в августе 2023 года. После Преображения Господнего верующие встречают последний из трех Спасов – Ореховый (Хлебный). Дата предшествует другому важному летнему празднику – Успению Пресвятой Богородицы. Даты главных церковных праздников смотрите в нашем календаре на август.