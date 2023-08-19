Привітання з Яблучним Спасом у картинках: добрі побажання для рідних і друзів

В 2023 році українці востаннє відзначають Яблучний Спас за старим церковним календарем

Яблучний Спас – важлива дата церковного календаря на серпень. У 2023 році православні християни та греко-католики відзначатимуть це свято в суботу, 19 серпня, як це було раніше (з наступного року дата переноситься на 6 число того ж місяця).

У день Преображення Господнього (інша назва Яблучного Спасу) віряни приходять на урочисті служби до храмів із фруктами та іншими дарами зібраного врожаю. Багато сімей збираються 19 серпня за столом і пригощаються випічкою з яблуками.

"Телеграф" підготував для вас яскраві привітання з Яблучним Спасом у картинках та листівках. Якщо ваші близькі далеко, ви можете привітати їх 19 серпня онлайн. Вітальний привіт із побажаннями щастя, божої ласки та миру точно порадує ваших рідних і друзів.

Листівки з Яблучним Спасом

Картинки з Яблучним Спасом 19 серпня

Яблучний Спас 2023: вітання

Раніше "Телеграф" повідомляв, які ще церковні свята відзначають українці у серпні. Одна з ключових для вірян дат – Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня.

Нагадаємо, Яблучному Спасу передує Медовий, а вже 29 серпня зустрічатимемо Горіховий (Хлібний) Спас, останній із трійки. Докладніше про традиції та звичаї, пов’язані з Третім Спасом – читайте в нашому матеріалі.