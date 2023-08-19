Поздравления с Яблочным Спасом в картинках: добрые пожелания для родных и друзей

В 2023 году украинцы в последний раз отмечают Яблочный Спас по старому церковному календарю

Яблочный Спас – важная дата церковного календаря на август. В 2023 году православные христиане и греко-католики будут отмечать этот праздник в субботу, 19 августа, как это и было ранее (со следующего года дата переносится на 6 число того же месяца).

В день Преображения Господнего (другое название Яблочного Спаса) верующие приходят на торжественные службы в храмы с фруктами и другими дарами собранного урожая. Многие семьи собираются 19 августа за столом и угощаются выпечкой с яблоками.

"Телеграф" подготовил для вас яркие поздравления с Яблочным Спасом в картинках и открытках. Если ваши близкие далеко, то вы можете поздравить их 19 августа онлайн. Поздравительный привет с пожеланиями счастья, божьей ласки и мира точно порадует ваших родных и друзей.

Открытки с Яблочным Спасом

Картинки с Яблочным Спасом 19 августа

Яблочный Спас 2023: поздравления

Ранее "Телеграф" сообщал, какие еще церковные праздники отмечают украинцы в августе. Одна из ключевых для верующих дат – Успение Пресвятой Богородицы 28 августа.

Напомним, Яблочному Спасу предшествует Медовый, а уже 29 августа будем встречать Ореховый (Хлебный) Спас, последний из тройки. Подробнее о традициях и обычаях, связанных с Третьим Спасом – читайте в нашем материале.