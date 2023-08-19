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Яблочный Спас 2023: красивые открытки и теплые поздравления с праздником

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Украинцы празднуют Яблочный Спас 19 августа
Украинцы празднуют Яблочный Спас 19 августа. Фото Freepik

Яблочный Спас также известен под названием Преображения Господнего

В субботу, 19 августа 2023 года православные христиане и греко-католики в Украине отмечают важную дату церковного календаря на август – Яблочный Спас, или Преображение Господне. В этот день верующие освящают в храмам яблоки и другие плоды нового урожая.

"Телеграф" публикует красивые открытки с Яблочным Спасом. Выбирайте картинку, которая понравилась, и отправляйте родным и друзьям в мессенджерах, а также делитесь изображениями в социальных сетях. Пожелайте близким в этот день добра, радости, здоровья, мирного неба и божьей помощи!

Картинки с Яблочным Спасом

С Яблочным Спасом
С Яблочным Спасом
С Яблочным Спасом

Яблочный Спас 2023: открытки

Яблочный Спас
Яблочный Спас
Яблочный Спас

Поздравления с Яблочным Спасом

Поздравления с Яблочным Спасом
Поздравления с Яблочным Спасом
Поздравления с Яблочным Спасом

Как известно, праздник связан с событием, описанным в религиозных текстах. Считается, что именно 19 августа, за 40 дней до распятия Христа, Иисус преобразился в сиянии "божественного света" перед своими учениками на горе Фавор, поэтому праздник и носит такое название – Преображение Господне.

Напомним, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходит на новый календарь. В связи с этим в следующем году Яблочный Спас будет отмечаться не 19, а 6 августа.

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#Яблочный Спас #Открытки