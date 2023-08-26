С Днем авиации Украины! Яркие поздравления, открытки и картинки на украинском языке

Каждый год дата празднования Дня авиации меняется

Конец августа в Украине очень насыщенный на праздники месяц, и, согласно праздничному календарю на 2023 год, 26 числа отмечается профессиональный праздник гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта — День авиации. Отметим, что дата праздника меняется каждый год, ведь отмечается в последнюю субботу августа.

День авиации Украины был учрежден Указом президента еще в 1993 году в поддержку инициативы работников авиационной промышленности и транспорта Украины. Отметим, что за 32 года независимости авиация в Украине поднялась на высокий уровень. Руками украинцев был создан самолет Ан-225 "Мрия". Это самый большой в мире самолет, гордость авиации со сверхбольшой грузоподъемностью, который в феврале 2022 года уничтожили российские оккупанты.

"Телеграф" поздравляет всех причастных к авиационной промышленности с их профессиональным праздником! А чтобы и вы смогли поздравить своих знакомых, родных и близких, мы собрали подборку красивых картинок, открыток и поздравлений на украинском языке.

Поздравления с Днем авиации Украины 2023: открытки и картинки на украинском языке

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