Із Днем авіації України! Яскраві привітання, листівки та картинки українською мовою

Щороку дата святкування Дня авіації змінюється

Кінець серпня в Україні дуже насичений на свята місяць, і, згідно з святковим календарем на 2023 рік, 26 числа відзначається професійне свято цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості та транспорту – День авіації. Зазначимо, що дата свята змінюється щороку, адже зазначається в останню суботу серпня.

День авіації України було започатковано Указом президента ще 1993 року на підтримку ініціативи працівників авіаційної промисловості та транспорту України. Зазначимо, що за 32 роки незалежності авіація в Україні піднялася на найвищий рівень. Руками українців було створено літак Ан-225 "Мрія". Це найбільший у світі літак, гордість авіації з надвеликою вантажністю, яку у лютому 2022 року знищили російські окупанти.

"Телеграф" вітає всіх причетних до авіаційної промисловості з їхнім професійним святом! А щоб і ви змогли привітати своїх знайомих, рідних та близьких, ми зібрали добірку гарних картинок, листівок та поздоровлень українською мовою.

Привітання з Днем авіації України 2023: листівки та картинки українською мовою

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