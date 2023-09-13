Стих на день рождения учителю: поздравление, которое точно порадует именинника

"Телеграф" собрал лучшие стихи на день рождения для учителя

Учитель — важный человек, чье влияние на ученика выходит далеко за пределы школы. Поэтому в его день рождения хочется выразить благодарность, восхищение и признательность. Пожелания педагогу можно выразить своими словами. А можно подготовить особенный стих для учителя с днём рождения.

Посвятить стишок учителю на день рождения — хорошая идея. Такое поздравление явно запомнится имениннику и станет особенным среди других.

В этой подборке, которую составил "Телеграф", можно найти как длинные и серьезные стихи на день рождения учителя, так и маленький стишок, который сойдет в качестве подписи на открытке.

Стих для учителя на день рождения

Пусть работа окрыляет,

Сил для счастья придает

И к успеху и почету,

Словно лесенка, ведет.

Пусть коллеги с Вами дружат,

Любят Вас ученики,

Веселы и беззаботны

Будут школьные деньки.

Радости, любви, удачи,

В мире мира и добра,

Чтобы никогда не гасла

В Вас учителя искра!

***

Вы — пример для подражанья,

Это гордость — встретить вас!

Поздравляю с днем рожденья

И спешу желать тотчас:

Мира, радости, достатка,

Чтоб семья была в порядке,

Чтобы люди не хамили

И детишки чтоб любили.

Чтоб работа была в радость,

Стороной пусть ходит старость.

Счастья, крепкого здоровья,

Пусть вся жизнь проходит ровно!

***

Учитель, Вас мы поздравляем

Успехов Вам больших желаем,

Пусть будет радость и терпение

Всегда пусть будет вдохновение.

Работается пусть легко

Не огорчает ничего,

Пусть ценят Вас ученики

Зарплаты будут высоки.

Пускай в душе лишь счастье будет,

Никто пускай вас не осудит,

Пусть дома будет лишь тепло

И пусть в душе царит добро!

***

Быть учителем непросто,

Нервы крепкие нужны.

Понимание и терпение

В Вашем деле так важны.

Но и строгостью учитель

Тоже должен обладать,

С непослушными детьми чтоб

Лихо мог он совладать.

Много самых лучших качеств

Вы в себя смогли вобрать.

К ним лишь крепкого здоровья

Я хочу Вам пожелать!

***

Наш учитель, с днем рожденья!

Пожелать хотим мы Вам,

С радостью и настроением

Приходили чтобы к нам.

Чтоб здоровье было крепким.

Не болейте никогда!

Сил и бодрости желаем,

Счастья искорок в глазах!

Долгих лет и уваженья

В коллективе на века,

Сил больших-больших, терпенья

И любви огромной Вам!

***

Мы хотим Вас, учитель, поздравить

С днем рождения и пожелать

Не грустить, все печали оставить

И от счастья в улыбке сиять.

Ювелирно, как мастер в работе

Кропотливо шлифует бриллиант,

Так и Вы всю себя отдаёте,

В каждом сердце найдёте талант.

Ведь поистине труд Ваш бесценен,

Вам побольше терпения и сил,

Светлых мыслей, идей, вдохновением

Каждый день чтоб наполненный был!

Короткие стихи учителю с днём рождения

Вас душевно поздравляю!

Очень искренне желаю

Света, счастья и добра,

Радости, любви, тепла.

А еще я пожелаю,

Чтобы школа была раем.

Чтоб ученики всё знали,

На "пятерки" всё сдавали.

***

Учитель наш любимый, с днем рождения поздравляем вас!

Спасибо вам за знания, за вашу любовь!

Примите теплые и искренние поздравления от всех нас,

Мы к вам на занятия рады идти вновь и вновь!

***

Вас с днем рожденья поздравляем!

Вы во всем пример для нас,

Очень любит, уважает,

Ценит Вас наш дружный класс.

Мы желаем Вам терпенья,

Сил, здоровья и любви,

Чтобы в этот день рожденья

Исполнялись все мечты!

***

Поздравляем с днем рожденья,

И желаем долго жить,

Лишь с хорошим настроеньем,

В класс любимый приходить.

Будьте счастливы, здоровы,

Еще много долгих лет,

И от всей души примите,

Поздравительный букет!

***

Поздравляем вас с душою,

Пожелать хотим добра,

Счастья самого большого,

Пусть не шкодит детвора.

Пожелаем вам терпенья

В вашем деле непростом.

Много смеха и веселья,

Пусть царит в душе тепло.

С днем рождения: стихи учителю от всего класса

Желаем Вам спокойных дней рабочих!

Пусть радует Вас каждый ученик.

Из-под руки пусть Вашей красной строчкой

Пятерки устремляются в дневник.

Пусть в жизни Вашей счастья будет много,

И пусть здоровье не подводит Вас.

Учитель — нет светлей, мудрей дороги!

Вы создаете новый мир за час.

С любовью поздравляем с днем рожденья!

Вы — свет в незнаний полной темноте!

Спасибо Вам за труд Ваш и терпенье!

Желаем быть всегда на высоте!

***

Вам мы дарим букет из своих пожеланий,

Чтоб сбывались мечты и сияли глаза,

Чтоб не знать никогда Вам напрасных стараний,

Чтобы полными были всегда паруса.

На уроки чтоб Ваши спешили ребята,

С замиранием сердца чтоб слушали Вас.

Поздравляем, сегодня ведь важная дата.

С днем рождения мы поздравляем сейчас!

Пусть Вам жизнь, без сомнения, дарит сюрпризы,

Пусть сбываются чаще все Ваши мечты,

Чтобы стали шедеврами Ваши эскизы,

Чтоб без повода чаще дарили цветы.

Чтоб душа Ваша пела от счастья большого,

И успех вдруг накрыл Вас огромной волной,

И от радости света в глазах неземного.

И всегда чтобы были такой молодой.

***

У Вас сегодня день особый,

Собрался вместе целый класс.

Неотразимы, бесподобны.

Хотим поздравить Вас сейчас.

Ваш день рождения сегодня.

Поздравить Вас мы поспешим.

День самый яркий, превосходный,

Желаем Вам достичь вершин.

Успехов дома, на работе.

В семье уюта, разных благ.

Чтоб окружали Вас заботой,

И чтоб не тлел, горел очаг.

Чтоб было счастье полным, ярким.

И чтоб работа в радость Вам.

Примите от судьбы подарки,

Чтоб место было чудесам.

Поверить в волшебство однажды,

Примером быть всегда для всех.

И чтобы брал пример с Вас каждый!

А все дела венчал успех.

***

Разумное, доброе, вечное

Вы сеете в детские души,

Желаем тепла вам сердечного

И дней самых светлых и лучших!

Почёта, терпения, мудрости,

Здоровья на годы крепчайшего,

Сторонкой обходят пусть трудности,

И счастье вас ждёт настоящее!

***

С днем рожденья Вас! Успехов

В любом из Ваших начинаний,

Здоровья Вам, улыбок, смеха

И исполнения мечтаний.

Пусть Вам приносит лишь отраду

Ваш труд, бодря и вдохновляя,

Пусть будет все, что сердцу надо,

И что душа у Вас желает.

Пусть будут ярко на уроках

Сиять глаза учеников,

Дарите всем им долго-долго

Уменья, знания, любовь.

Стих с днём рождения учителю от ученицы/ученика

Вас с днем рождения поздравляю

И очень Вас я уважаю.

Спасибо Вам за знания,

За Ваши все старания.

Всегда дадите Вы совет,

Поможете найти ответ,

Желаю Вам быть лишь в почёте,

Успехов в жизни, на работе.

Чтоб дети Вас лишь уважали,

И больше чтоб Вы отдыхали,

Исполнятся пусть все мечты,

В душе добра и теплоты!

***

С днем рождения поздравляю!

Здоровья искренне желаю.

В работе пусть Вас ждёт успех

И уважение коллег.

Чтоб ученики Ваш труд ценили

И знаниями Вас сразили.

Работа в радость чтоб была

И только счастье принесла!

***

Вы — учитель самый лучший,

Впереди пусть ждет успех,

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Быть и дальше лучше всех.

Пусть невзгоды и ненастья

Вас не встретят на пути,

Пусть всегда здоровье, счастье

И всеобщее участье

Будет Вас вперед вести!

***

С днем рождения сердечно поздравляю!

Пожелать хочу здоровья и добра!

Пусть удача Вас не покидает,

Оставаясь верной спутницей всегда.

Пусть в работе будет все в порядке,

Радость пусть несут ученики.

Мира Вам в семье, любви, достатка.

Пусть исполнятся заветные мечты!

***

Сегодня выпала высокая мне честь

Учителя поздравить с днем рожденья!

И пожеланий всех не перечесть,

Но все же главное, наверное, терпенья.

Еще здоровья, много, на года,

Признания от всех руководителей.

Не унывать нигде и никогда,

И добрых, уважительных родителей.

Пусть радуют всегда ученики,

В семье ждет понимание и покой.

Не огорчают бытовые пустяки,

Зарплата будет сказочно большой.

Спасибо вам за Ваш нелегкий труд,

За то, что сердце делите с детьми.

Пусть все Вас любят, ценят, берегут.

Кто лучший педагог? Конечно, Вы!

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения однокласснику.