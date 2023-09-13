Вірш на день народження вчителю: вітання, яке точно порадує іменинника

"Телеграф" зібрав найкращі вірші на день народження для вчителя

Вчитель — важлива людина, вплив на учня якої виходить далеко за межі школи. Тому в його день народження хочеться висловити подяку, захоплення та вдячність. Побажання педагогу можна висловити своїми словами. Можна підготувати особливий вірш для вчителя з днем народження.

Присвятити віршик вчителю на день народження – гарна ідея. Таке привітання явно запам’ятається імениннику та стане особливим серед інших.

У цій добірці, яку склав "Телеграф", можна знайти як довгі та серйозні вірші на день народження вчителя, так і маленький віршик, який зійде як підпис на листівці.

Вірш для вчителя на день народження

***

Ви, без прикрас, справжній вчитель від Бога!

Вам в день народження щиро бажаю:

В усьому чекає нехай перемога,

І негаразди завжди оминають.

Шляхом життя хай бадьоро крокуєте,

Люди лиш гарні хай Вам зустрічаються.

Щирість й тепло, що Ви дітям даруєте,

Хай в сто раз більше до Вас повертаються!

***

Найкращу вчительку вітаєм,

Наснаги, радості бажаєм,

Терпіння мати до дітей

І тисячу нових ідей.

Ми щиро дякуємо Вам,

Легких для Вас шкільних програм,

Колеги щоби поважали,

Підтримку у батьках Ви мали.

Уклін же Вам за всі знання.

Дітей добра вчите щодня.

Бажаєм радості, любові,

Щоб Ви були завжди здорові.

***

Наша вчителька, мов сонце,

Наче промінь у віконце.

Пожаліє, приголубить,

Учнів, як матуся, любить.

Хочем привітати всі

З днем народження її.

Побажати щастя й долі,

Сил, здоров’я і любові,

Довгих років, ясних днів,

Від найкращих школярів!

***

Вчителька — це друга мама.

Наймудріша, чарівна.

Справедливості навчає,

Перша у житті вона.

В день народження бажаєм

Вам слухняних діточок.

Щоб вони в життєвій стежці

Не забули Ваш урок.

Праця Ваша щоб розквітла

У серцях малих людей.

Щоб вони зробили кращим

Світ для праведних ідей.

***

Вітаю з днем народження Вас,

Вчителько шановна, дорога.

Приносите радість Ви в клас.

Кожна мить життя хай буде блага.

Спасибі за труд Ваш та віддачу,

Робота нехай радість приносить,

Бажаю міцно тримати удачу,

Незгода ніколи хай не скосить.

Зичу спокою та щастя вдома,

Щоб здоров’я не підводило ніколи.

Не засмучує нехай постійно втома,

Завжди з любов’ю чекаємо до школи!

***

Як слів багато хочеться сказати,

В цей день вам шану й честь віддати.

Бо ви, як матір, нас вчите,

За руку в світ дорослий ведете.

Бажаєм в день народження —

Вверх кар’єрного сходження.

Любов, щоб завжди вас обіймала,

А душа горя ніколи не знала.

Короткі вірші вчителеві з днем народження

Прийміть найкращі привітання

Із побажанням щедрих літ!

Уклін за Ваше виховання,

Душі прекрасний самоцвіт.

Хай буде завжди щастя в хаті,

Взаємна ввічливість й любов,

А учні мудрі та завзяті

До Вас приходили щоб знов!

***

З днем народження Вас щиро вітаєм!

Всього найкращого від учнів бажаєм,

Хай завжди збуваються мрії,

Стають реальністю плани й надії!

Домашнього затишку й сімейного тепла,

Кохання, здоров’я і тільки добра!

***

Кращу вчительку на світі з днем народження вітаю,

Вдячних учнів, світла, щастя від душі я вам бажаю.

Хай бажання всі здійсняться, буде завжди настрій гарний,

Світ ваш буде добрий, мирний, дуже світлий та безхмарний.

***

Вітаємо щиро Вас нині із святом!

І зичимо щедро всього Вам багато:

Міцного здоров’я, наснаги, кохання,

Щоб завжди здійсненими були бажання,

Терпіння, поваги від учнів завзятих,

Хай тільки добро Вам постукає в хату!

***

З днем народження Вас щиро вітаєм!

Хай буде прекрасним цей день,

Найкращих слів й квітів бажаєм,

Сьогодні пташки Вам співають пісень,

Ми вдячні за людяність й ласку,

За те, що провели нас в світ знань,

Хай буде в житті Вашім казка,

І збудуться всі із бажань!

***

Наша вчителько шановна,

З днем народження вітаєм!

Побажаєм Вам здоров’я

І натхнення побажаєм.

Ви улюблена для нас всіх,

Бо відкрита, дуже шира.

Дружний клас наш Вас вітає

Та бажає щастя, миру.

З днем народження: вірші вчителю від усього класу

Прийміть вітання з Вашим днем народження!

Сталевого терпіння і моральних сил,

Учнівського зразкового поводження,

Поваги Вам від інших вчителів.

Щоб помилки нечасто в зошитах траплялися,

Щоб швидко й весело проходив весь урок,

Щоб ви частіше щиро усміхалися

І досягали усіх бажаних висот!

***

Вчителько наша, прийміть привітання

З нагоди народження — Вашого дня.

Бажаємо здоров’я, здійснення бажання,

Приємної праці із нами щодня!

Нехай у душі співи добрі лунають,

А серце в спокійному ритмі живе.

Нехай все погане від Вас відвернеться,

А від негараздів Господь береже!

***

Вчительку нашу щиро вітаємо,

І від душі ми їй побажаємо,

Щоби цвіла неначе весна,

Була чарівна і молода!

Щоби біда Ваш дім обійшла,

Щоб не страждала Ваша душа,

Щоб оживали мрії завжди,

Щоб позитив не втратили Ви!

***

Вам за цікаві дякуєм уроки,

Безцінні Ви даєте нам знання!

Хай буде більше щастя з кожним роком,

Вас, вчителько, із днем народження!

Вам задоволення нехай приносить школа,

Хай заряджає позитивом дітвора.

Цікавих вражень і емоцій нових,

І кожен день проходить на "ура"!

***

З народження днем вас вітаєм,

Здоров’я вам, щастя й тепла!

Натхнення нехай не зникає,

Й любов ваша до ремесла.

Я знаю, як вдячні учні

За досвід та купу знань!

За ваше тепло нештучне,

За сотні цікавих питань…

За те, що росли не ледачі,

Що гарний ви педагог.

Бажаємо вам удачі,

І злетів, і перемог!

Вірш із днем народження вчителю від учениці/учня

Люба вчителько моя,

Ви прийміть вітання!

В день народження для Вас

Щирі побажання.

Хай успішним кожен день

І життя Вам буде.

Хай зустрінуться в житті

Тільки добрі люди.

Щоб робота Ваша лиш

Приносила щастя.

Ви радійте повсякчас —

І усе Вам вдасться.

***

З днем народження Вас я вітаю сердечно

Та про вік не питаю, бо це недоречно.

Хай робота приносить лише позитив.

Легких ранків і радісних Вам вечорів!

Хай улюблені справи дарують Вам щастя,

А життя закружляє довершеним вальсом.

Відпочинку від зошитів Вам, від уроків

І бажання навчати багато ще років!

***

Люба вчителько, вітаю вас зі святом!

Ви для нас немов рідненька мати,

Стільки в вас добра, тепла й турботи,

Хай чекають вас нові висоти!

Молоді лишайтесь та красиві,

Будьте радісні, усміхнені, щасливі.

Вистачає хай наснаги для роботи,

Щоб змогли всі перешкоди побороти!

***

Дорога моя вчителько, я вітаю Вас!

Нехай квіти танцюють Вам вальс,

В день народження ласки і ніжності

Я Вам зичу взаємної вічності.

Ви мій приклад, моя Ви княгиня,

І навчання мого берегиня.

Хай у Вашому достойнім житті

Розквітають дива золоті,

Миру й щастя Вам зичу доволі

На життєвому й мудрому полі!

***

Дорогу мою вчительку,

Дитинства мого наставницю,

Вітаю зі святом прекрасним,

Світлим, приємним і ясним!

Зичу приємної долі,

Щоб радості було доволі,

Жилося щоб гарно й у мирі,

Для мене ж Ви є кумиром.

Хай світяться очі щастям,

Неспокій відійде з дороги,

Від долі — святого причастя,

Везіння хай йде до порогу!

Раніше "Телеграф" публікував вітання із днем народження однокласнику.