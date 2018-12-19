Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки

19 декабря - День Святого Николая.

День святителя Николая - день памяти святого Николая Чудотворца, отмечаемый 6 (19) декабря.

В Римско-католической церкви память совершается 6 декабря по григорианскому календарю, в Православной церкви 6 декабря по юлианскому календарю (в XX и XXI веках - 19 декабря по григорианскому календарю).

Я в день святого Николая

Тебе желаю волшебства,

Живи, о грустном забывая,

И помни лишь добро всегда.

Пусть новой жизни горизонты

Тебе откроются сполна,

Ждут только новые высоты,

И яркой жизни глубина!

Пусть Николай Святой убережет

Тебя от разных жизненных проблем,

Пускай печали, беды отведет,

Пусть жизнь не омрачается ничем.

Пусть Николай Святой тебе сполна

Подарит счастье, радость, красоту,

Посеет новой жизни семена,

Надежду, ласку, свет и доброту!

Говорят, что в день святого Николая,

У людей сбываются мечты.

От души вам этого желаю,

Так же, как любви и красоты.

Пусть наполнен будет мир прекрасным –

Счастьем безграничным, добротой,

Пусть глаза сияют светом ясным,

В сердце – мир, а на душе – покой.

В день святого Николая

Я вам от души желаю,

Чтоб невзгоды обходили,Чтобы близкие любили,

Чтоб здоровы были дети,

Вы – счастливей всех на свете,

Чтоб везло во всех делах,

Жить – с улыбкой на устах!