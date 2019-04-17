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Поздравления с 60-летием на 17 апреля: проза и открытки

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Поздравления с 60-летием на 17 апреля: проза и открытки
17:21 Сегодня Телеграф

Поздравления с 60-летием порадуют именинника и наполнит день праздником.

Выразительные, пропитанные чутким почтением добрые слова будут уместны на шикарный шестидесятилетний юбилей.

Поздравления с 60-летием

Поздравляю с юбилеем. В 60 лет начинается чудесная пора жизни, наполненная светлыми воспоминаниями, теплыми встречами, добрыми улыбками, новыми интересами и отрадными вечерами. Я искренне поздравляю с важной датой и желаю в полном здравии и с оптимизмом продолжать свой путь, гордиться прожитыми годами и достигнутыми успехами, дорожить близкими и согревать свое сердце любовью.

* * *

Поздравляю с замечательной, юбилейной датой! Пускай мудрость и опыт, приобретённые за эти 60 лет, станут гарантией спокойной и благополучной жизни. Желаю, чтобы дальнейшие долгие годы стали для вас прекрасным временем заслуженного отдыха, наполненного беззаботными счастливыми днями, яркими событиями и приятными встречами.

Поздравления с днем рождения в стихах на 17 апреля

Поздравляю с юбилеем! 60 лет - это не так уж и много. Всего-навсего два раза по 30. Так пусть самые благополучные 30 лет жизни будут еще впереди! Уюта в доме и единомыслия в семье, оптимизма, мира, добра. Приятных душевных волнений, долгожданных встреч и достойного отдыха!

* * *

С юбилеем! Этот возраст - гордость, этот возраст - опыт, этот возраст - ответственность! Пусть эта гордость приносит удачи и радости, этот опыт будет примером и поводом для восхищения, пусть эта ответственность дарит улыбку и счастливые дни!

Короткие поздравления с Днем рождения

От всей души поздравляю с 60-летием. Примите самые тёплые и щедрые пожелания здоровья, процветания, душевного богатства и финансового, чуткости и заботы близких, мира и любви в семье, красоты в сердце и за окном, радости в каждом мгновении и каждом дне.

* * *

Поздравляю от души в важной датой - юбилеем! Вами пройден достойный отрезок жизни, теперь можно пожелать лишь наслаждаться достигнутыми успехами, но при этом не терять вкус к жизни и продолжать мечтать. Пусть впереди Вас ждут приятные моменты, здоровье будет крепким и не подводит сильный дух. Живите счастливо и смело идите вперед к новым вершинам!

Оригинальные поздравления с Днем рождения в стихах

Поздравляю с 60-летием и хочу пожелать, чтобы не подводило 6-е чувство и в жизни был 0 % грусти. Пусть душа радуется каждому новому дню, пусть сердце поёт и мечтает, пусть здоровье только крепчает, пусть будет много ярких и памятных моментов в компании родных и близких, в сопровождении хорошего настроения и любви.

* * *

Юбилей - время принимать горячие поздравления от родных и друзей. 60 лет - это не только опыт и года, но еще и уважение, заслуги и мудрость. Желаю тебе всегда быть в гармонии с собой, в благополучии и счастье с любимым человеком, в радости и заботе о внуках, в умиротворении в минуты отдыха. Здоровья телу, молодости душе, блеска глазам. Счастливого дня рождения!

Милые поздравления с днем рождения в стихах и открытках

От чистого сердца поздравляю с 60-летием. Желаю крепкого здоровья и верного счастья, семейного блага и крепкой любви, достатка в доме, тепла и уюта, замечательного настроения и удачи на пути.

* * *

Поздравляю от души с 60-летием. Искренне желаю, чтобы ушедшие годы стали не отметкой возраста, а всего лишь стажем мудрости и опыта. Пусть рядом с Вами всегда ходит удача, пусть для Вас постоянно светит солнце счастья и добра.

Поздравления с днем рождения в стихах и открытках

От всей души спешу поздравить с Вашим 60-летием. Пусть дорога жизни и дальше будет спокойной и доброй, пусть не тревожат душу печали и беды, пусть в двери стучится лишь радость и счастье, пусть рядом будут любимые люди, пусть за окном светит яркое солнце удачи.

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