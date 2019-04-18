Поздравления с 35-летием на 18 апреля в стихах и открытках

В возрасте 35 лет наступает период, когда жизнь достигает своего экватора. Это утверждение может быть не очень точным, однако, в среднем продолжительность жизни человека составляет 70 лет. В этом возрасте, как мужчины, так и женщины начинают задумываться о том, что старость не так далека. На лице появляются первые морщины, а на голове предательски блестит пара седых волос. Это возраст середины пути, поэтому и желают на 35-летие пройти еще, хотя бы, столько же.
Поздравления
Сегодня тебе 35!
Хочу я много пожелать:
Тепла семьи, родных, друзей,
Побольше суперских идей.
Пусть дома будет лишь уют.
Пускай лелеют, любят, ждут.
Работа только ввысь летит,
Удача рядом с нею мчит.
Достаток будет пусть всегда,
Не подойдет к тебе беда.
Дары богов, судьбы подарки!
И каждый день пусть будет яркий.
Дивный возраст - 35.
Это время расцветать,
Время радостных затей,
Воплощения идей.
Время жить на сто процентов
И летать от комплиментов,
На ногах держаться прочно,
Знать, чего ты хочешь, точно.
Шествуй под руку с удачей,
Стань счастливей и богаче.
И летящею походкой
За судьбою следуй четко.
Пусть судьбы златые нити
Поведут тропой открытий.
Пусть, от радости светлея,
Шепчет небо: "С юбилеем!".
Тридцать пять - простая дата:
Для унынья - рановато,
Для страданий - поздновато,
Для веселья день что надо.
В тридцать пять желаем счастья,
Денег, смеха, много страсти.
Все хорошее, что снилось,
В явь чтоб быстро воплотилось.
В тридцать пять отбрось сомнения.
Поздравляем с днем рождения!
Сегодня праздник, и опять
Тебя мы будем поздравлять
И в юбилей твой, 35,
Здоровья крепкого желать,
Успеха, счастья, приключений,
Открытий, новых вдохновений,
Любви, семейного тепла,
Чтоб жизнь удачно лишь текла,
Чтоб деньги были бы в достатке,
А на работе - все в порядке!
Поздравляем с юбилеем
И желаем от души
Самой длинной, самой светлой
В жизни белой полосы!
Пусть останется здоровье,
Сохранится красота.
Пусть счастливою надеждой
Жизнь всегда будет полна.
Поздравляя с юбилеем,
Очень хочется сказать:
Ну совсем-совсем не верим,
Что Вам целых 35!
Поздравляю с юбилеем!
Это надо отмечать.
Ведь не каждый день бывает
Человеку тридцать пять.
Цифра очень символична.
Что скрывается за ней?
Повышение, рост твой личный,
Прибавление детей.
если в мистику не веришь,
Пожелания прими.
Пусть приятные мгновенья
Наполняют дни твои.
Безупречного здоровья,
Ярких, творческих идей,
Теплоты в делах любовных
И таких, как мы, друзей.