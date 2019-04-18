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Поздравления с 35-летием на 18 апреля в стихах и открытках

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Поздравления с 35-летием на 18 апреля в стихах и открытках
15:59 Сегодня Телеграф Фото: www.postcard7.net

Поздравления с 35-летием порадуют именинника и наполнит день праздником.

В возрасте 35 лет наступает период, когда жизнь достигает своего экватора. Это утверждение может быть не очень точным, однако, в среднем продолжительность жизни человека составляет 70 лет. В этом возрасте, как мужчины, так и женщины начинают задумываться о том, что старость не так далека. На лице появляются первые морщины, а на голове предательски блестит пара седых волос. Это возраст середины пути, поэтому и желают на 35-летие пройти еще, хотя бы, столько же.

Поздравления

Сегодня тебе 35!

Хочу я много пожелать:

Тепла семьи, родных, друзей,

Побольше суперских идей.

 

Пусть дома будет лишь уют.

Пускай лелеют, любят, ждут.

Работа только ввысь летит,

Удача рядом с нею мчит.

 

Достаток будет пусть всегда,

Не подойдет к тебе беда.

Дары богов, судьбы подарки!

И каждый день пусть будет яркий.

Короткие СМС поздравления с Днем рождения на 18 апреля

Дивный возраст - 35.

Это время расцветать,

Время радостных затей,

Воплощения идей.

 

Время жить на сто процентов

И летать от комплиментов,

На ногах держаться прочно,

Знать, чего ты хочешь, точно.

 

Шествуй под руку с удачей,

Стань счастливей и богаче.

И летящею походкой

За судьбою следуй четко.

 

Пусть судьбы златые нити

Поведут тропой открытий.

Пусть, от радости светлея,

Шепчет небо: "С юбилеем!".

Поздравления с днем рождения в стихах

Тридцать пять - простая дата:

Для унынья - рановато,

Для страданий - поздновато,

Для веселья день что надо.

В тридцать пять желаем счастья,

Денег, смеха, много страсти.

Все хорошее, что снилось,

В явь чтоб быстро воплотилось.

В тридцать пять отбрось сомнения.

Поздравляем с днем рождения!

Короткие поздравления с Днем рождения

Сегодня праздник, и опять

Тебя мы будем поздравлять

И в юбилей твой, 35,

Здоровья крепкого желать,

Успеха, счастья, приключений,

Открытий, новых вдохновений,

Любви, семейного тепла,

Чтоб жизнь удачно лишь текла,

Чтоб деньги были бы в достатке,

А на работе - все в порядке!

Оригинальные поздравления с Днем рождения в стихах

Поздравляем с юбилеем

И желаем от души

Самой длинной, самой светлой

В жизни белой полосы!

 

Пусть останется здоровье,

Сохранится красота.

Пусть счастливою надеждой

Жизнь всегда будет полна.

 

Поздравляя с юбилеем,

Очень хочется сказать:

Ну совсем-совсем не верим,

Что Вам целых 35!

Милые поздравления с днем рождения в стихах и открытках

Поздравляю с юбилеем!

Это надо отмечать.

Ведь не каждый день бывает

Человеку тридцать пять.

 

Цифра очень символична.

Что скрывается за ней?

Повышение, рост твой личный,

Прибавление детей.

 

если в мистику не веришь,

Пожелания прими.

Пусть приятные мгновенья

Наполняют дни твои.

 

Безупречного здоровья,

Ярких, творческих идей,

Теплоты в делах любовных

И таких, как мы, друзей.

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