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Четверг, 06.06.2019
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Вознесение Господне 2019: поздравление в открытках и прозе
Вознесение Господне 2019: поздравление в открытках и прозе

Вознесение Господне 2019: поздравление в открытках и прозе

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Вознесение Господне 2019: поздравление в открытках и прозе
17:21 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Вознесение Господне - важный день для всех верующих.

Вознесение Господне - это Вознесение на Небо Господа нашего Иисуса Христа, завершение его земного служения. Празднуется всегда в 40-й день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе. Число 40 - не случайное. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу.

 

Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья, и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.

Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать

Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.

Поздравляем всех верующих с Вознесением Господним! Пусть в этот день свет и радость озаряют нас, пусть вера в будущее спасение укроет нас от невзгод и поможет нам не терять надежды даже в самый темный час. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно от веры и любви к Богу.

Красивые СМС поздравления с Вознесением в стихах и прозе

В большой праздник - Вознесение Господне, желаю веры, неугасимой надежды в лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. Стремитесь быть лучше, чего бы это ни стоило!

Сегодня важный религиозный праздник - Вознесение Господне. Это событие - вознесение Христа на небо - показывает нам, как человек в соответствии со своей природой и сущностью преодолевает смерть и обретает бессмертие души. Земля - наше временно пристанище, а Небо - вечный дом, где царит истина, добро и красота. С праздником, православные! 

Красивые поздравления в стихах с Вознесением Господним

В день Вознесения Господнего от всей души желаю искренне раскаяться во всех совершенных злодеяниях и грехах, начать светлый и добрый путь к благу и счастью души, укрыть своей любовью близких и родных людей, каждый день совершать великий подвиг, никогда не утратить веры в Господа и надежды на лучшее.

Дорогой друг! Будь счастлив в этот праздник Вознесения Господня, пусть твои помыслы станут еще более чистыми, а душа - светлее. В этот день обрати свой взор к нему и вспомни об Иисусе Христе, об Отце нашем Господе, который бережет нас и направляет. Сложи руки в молитве и попроси о здоровье своих близких людей, а я помолюсь вместе с тобой.

В праздник Вознесения Господнего от души хочу пожелать мира и добра, улыбок и радости, счастья и вдохновения. Пусть каждый день, посланный Богом, возносит тебя к высотам отрады, любви и красоты.

Вознесение Господне 2019: что нельзя делать в этот день

Мир дому, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца, близких и горячо любимых людей. Пусть в небе всегда светит звезда, которая освещает дорогу и направляет на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним! 

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