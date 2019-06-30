Поздравления с Днем молодежи 2019 на украинском языке

В этом году День молодежи Украины отмечают 30 июня.

Ежегодно в последнее воскресенье июня вся украинская молодежь отмечает национальный праздник — День молодежи (укр. "День молоді"), установленный в 1994 году Указом президента Украины № 323/94 по инициативе молодежных объединений и организаций.

К категории "молодежь" на Украине относят граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Более одиннадцати миллионов человек, а это примерно 22,6 % населения Украины, составляют молодые граждане страны.

Поздравления

Вас в день молоді вітаю,

Побажаю драйву,

Буде місце хай в житті

Радості і сяйву.

Скільки б років вам не було,

Хай палає вогник,

Молодіть – це стан душі,

Рятівний ваш човник.

З днем молоді вас, наша юна зміна!

Дієва, працьовита і невпинна,

Обізнана, розумна й позитивна,

Смілива, небайдужа і активна!

Бажаємо вам планів й перспективи,

І успіхів небаченої зливи,

Ви — авангард, майбутнє лиш за вами,

Ідіть вперед правдивими стежками!

Всіх з днем молоді вітаю, вас, не дивлячись на вік,

В серці полум’я хай гріє, молодих вам тільки втіх.

Всім бадьорості бажаю і радіти кожен день,

Про болячки всі забути і вибагливу мігрень.

Славних днів, удачі, процвітання,

Нехай успіхи радують тебе частіше,

Хай доля виконає усі бажання,

І подарує в це прекрасне свято щастя!

Привітаю щиро, із великим святом,

Побажаю радості, натхнення багато,

Добре Вам учитись, гарно працювати,

А Здоров’я й щастя, хай буде багато,

Буде нехай доля, привітною до Вас,

А сонечко світить в небі увесь час,

Хай мир і достаток будуть і добро,

Хай дарують друзі, любов і тепло.

З днем молоді щирі вітання!

З веселим та радісним днем!

Хай збудуться всі сподівання,

Й рясним розійдуться дощем.

Хай в серці вогонь не згасає,

Енергія б’є через край!

Хай мудрість потроху зростає,

Щастить в починаннях нехай.