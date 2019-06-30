Поздравления с Днем молодежи 2019 на украинском языке

Ежегодно в последнее воскресенье июня вся украинская молодежь отмечает национальный праздник — День молодежи (укр. "День молоді"), установленный в 1994 году Указом президента Украины № 323/94 по инициативе молодежных объединений и организаций.
К категории "молодежь" на Украине относят граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Более одиннадцати миллионов человек, а это примерно 22,6 % населения Украины, составляют молодые граждане страны.
Поздравления
Вас в день молоді вітаю,
Побажаю драйву,
Буде місце хай в житті
Радості і сяйву.
Скільки б років вам не було,
Хай палає вогник,
Молодіть – це стан душі,
Рятівний ваш човник.
З днем молоді вас, наша юна зміна!
Дієва, працьовита і невпинна,
Обізнана, розумна й позитивна,
Смілива, небайдужа і активна!
Бажаємо вам планів й перспективи,
І успіхів небаченої зливи,
Ви — авангард, майбутнє лиш за вами,
Ідіть вперед правдивими стежками!
Всіх з днем молоді вітаю, вас, не дивлячись на вік,
В серці полум’я хай гріє, молодих вам тільки втіх.
Всім бадьорості бажаю і радіти кожен день,
Про болячки всі забути і вибагливу мігрень.
Славних днів, удачі, процвітання,
Нехай успіхи радують тебе частіше,
Хай доля виконає усі бажання,
І подарує в це прекрасне свято щастя!
Привітаю щиро, із великим святом,
Побажаю радості, натхнення багато,
Добре Вам учитись, гарно працювати,
А Здоров’я й щастя, хай буде багато,
Буде нехай доля, привітною до Вас,
А сонечко світить в небі увесь час,
Хай мир і достаток будуть і добро,
Хай дарують друзі, любов і тепло.
З днем молоді щирі вітання!
З веселим та радісним днем!
Хай збудуться всі сподівання,
Й рясним розійдуться дощем.
Хай в серці вогонь не згасає,
Енергія б’є через край!
Хай мудрість потроху зростає,
Щастить в починаннях нехай.