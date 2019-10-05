Лучшие поздравления с Днем учителя 2019 на украинском языке: проза и открытки

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2 Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя та хочу побажати впевненості, витримки, міцного здоров’я та міцних сил. Нехай Ваша любов до життя, до своєї роботи, до всього світу буде без меж, нехай Ваші учні будуть слухняними та спроможними на великі перемоги, нехай Ваше серце зустрічає кожен день з доброю надією, нехай Ваша душа з кожною миттю познає смак щастя.

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5 Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя. Бажаю впевненості та бадьорості, здоров’я та натхнення, поваги та любові, вдачі та успіху. Нехай кожен день буде добрим та веселим, цікавим та яскравим, нехай кожен учень радує Вас своїми досягненнями, нехай кожна близька людина дарує Вам гармонію та щастя.

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8 Вітаю з Днем вчителя! Бажаю бути поважною особою у школі, щасливою людиною в житті! Бажаю з кожним своїм уроком дарувати учням міцні знання, веселі мрії, бажаю з кожною хвилиною життя дарувати своєму серцю радість, щиру любов!

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11 Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя. Бажаю старанних та слухняних учнів, вдалих та добрих днів, щирих та радісних посмішок, блискучих та неперевершених ідей, великих та гідних успіхів. Будьте завжди талановитим вчителем та щасливою людиною.

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14 Вітаю зі Всесвітнім днем Вчителя. Нехай всі зорі на небі виконують Ваші побажання, нехай всі учні у школі виконують всі домашні завдання, нехай всі дні у Вашому житті будуть добрими та щасливими. Здоров’я Вам, вчителю, відмінного настрою та щирих посмішок!

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17 Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя. Бажаю знаходити спільну мову з кожним із учнів, бажаю давати дітям все більше і більше знання з кожним уроком, бажаю становитися більш щасливою людиною з кожним новим днем. Душевного Вам спокою, світлої надії, домашнього затишку та добробуту.