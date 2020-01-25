Поздравления с Днем Татьяны 2020: пожелания любви и душевной теплоты

Татьянин день. И пусть зима кружится,
Но на душе уютно и тепло,
Пускай тебе весна твоя приснится,
И улыбнется солнышко в окно,
Пусть белый снег покажется нежданно
Ковром из белых радостных цветов,
Пусть станет все прекрасным и желанным
И сотканным из грез, мечтаний, снов!
Т — трудолюбивая,
А — аккуратная,
Н — нежная,
Ю — юморная,
Ш — шикарная,
К — красивая,
А — ангелоподобная.
От всей души поздравляю тебя с днем ангела! Пусть все земные блага подарит тебе судьба, а жизненный путь будет подобен небесному полету: будет таким же легким, ровным и спокойным. От природы Татьяны все мечтатели, так пусть твои мечты долетают до звезды исполнения желаний и, исполнившись, падают со скоростью метеоритного дождя тебе в ладони. С праздником, Татьяна!
За окном мороз январский,
Празднуем Татьянин день.
Поздравляю тебя, Таня,
Отворит пусть счастье дверь.
Верь Святой своей безмерно,
Помогает пусть она,
И ведет всегда к победе
Пусть заступница твоя.
Ты молись ей в миг уныния,
Силы даст всегда она,
Я желаю, чтобы вера
Светлым огоньком была.
Дорогие обладательницы прекрасного сильного имени Татьяна! Сердечно поздравляем Вас с именинами, желаем красоты, гармонии в душе, личного счастья, радости встреч, душевного тепла, успехов во всех начинаниях.
Танюша, желаю тебе много света,
Чтоб в этот чудесный, зимний денек,
Была ты теплом и любовью согрета,
Чтоб в глазках счастливый горел огонек!
Пускай будет все, что душа пожелает,
С улыбкой живи, с каждым днем расцветай!
Здоровья, удачи, пусть денег хватает,
Чтоб жизнь превратилась в чудеснейший рай!
Дорогие Танечки, Татьяны и Танюши! Поздравляю вас с вашим днем ангела! Желаю вам, прелестные особы, здоровья, женского и материнского счастья, беззаботной жизни, безграничной любви и огромных успехов во всех ваших начинаниях. Прекрасная Татьяна — покровительница студентов, поэтому хочется поздравить и их тоже! И пожелать ценить молодость, не терять время и заниматься только любимым делом, найти свой путь в жизни и самореализоваться. Желаю здоровья, любви и удачи!
Грациозная, красивая,
Не найти в тебе изъяна,
Очень добрая, душевная
Ведь не даром ты — Татьяна!
Поздравляю с именинами
Пусть мечты все исполняются
И лишь добрые события
На пути твоем встречаются.
Ты во всем неповторимая
И достойна восхищения
Пусть успехом увенчаются
Все начала и стремления.
Я вас Танюшки поздравляю! Желаю только счастья, улыбок и добра. Чтобы ваша жизнь была лучезарной и светлой, чтобы она была красотой и любви полна. Желаю стремиться вперед и желаемого добиться. Желаю никогда не лениться и на эмоции не скупиться. Пускай мир всегда вам платит добром, на вашу открытость и искренность, с которой вы шагаете по жизни. С Татьяниным днем!
У Татьяны именины,
И хочу я пожелать,
Чтоб квартиры и машины
Ей, как туфли, покупать.
Чтобы денег было море,
Чтоб как в масле сыр жила,
Никогда не знала горя
И счастливою была.
А еще я пожелаю
Ей любимой быть, друзья.
Я Татьяну поздравляю
С 25-м января!
В Татьянин день, когда трещат морозы, а в душе тепло, когда ты веришь в свои мечты и удачу, желаю невероятных ощущений счастья и уверенности в себе, искренних чувств и опьяняющего счастья, горячей любви и большого везения. Одним словом, желаю, чтобы в жизни всё шло, как по маслу.
Танюша, будь самой счастливой,
Здоровья, смеха и добра.
Любимой будь и самой ценной,
Веселой, радостной всегда!
Красивой, молодой и яркой,
Успешной, умной, золотой.
Волшебных, сказочных подарков
Желаю от судьбы благой!
Здоровья, смеха и удачи,
Дружбы приятной на века.
Свой чудный праздник — именины —
Желаю встретить на ура!
Поздравляю с Днём Татьяны! Желаю творческих полётов, любви, мечтаний, больших прорывов в жизни, чудес, удовольствий, увлекательных приключений, веселья, вдохновения, величайших успехов, везения и добра.
В день Татьяны пожеланий
Сколько звезд — не сосчитать!
Будет устлан пусть цветами
Жизни путь. Не упускать
Шанс, момент, счастливый случай.
Пусть укажет вам на них
Сердца стук. Любите! Будьте!
Станьте солнцем для других!