Поздравления с Днем Татьяны 2020: пожелания любви и душевной теплоты

1 Татьянин день. И пусть зима кружится, Но на душе уютно и тепло, Пускай тебе весна твоя приснится, И улыбнется солнышко в окно, Пусть белый снег покажется нежданно Ковром из белых радостных цветов, Пусть станет все прекрасным и желанным И сотканным из грез, мечтаний, снов!

2 Т — трудолюбивая, А — аккуратная, Н — нежная, Ю — юморная, Ш — шикарная, К — красивая, А — ангелоподобная. От всей души поздравляю тебя с днем ангела! Пусть все земные блага подарит тебе судьба, а жизненный путь будет подобен небесному полету: будет таким же легким, ровным и спокойным. От природы Татьяны все мечтатели, так пусть твои мечты долетают до звезды исполнения желаний и, исполнившись, падают со скоростью метеоритного дождя тебе в ладони. С праздником, Татьяна!

3 За окном мороз январский, Празднуем Татьянин день. Поздравляю тебя, Таня, Отворит пусть счастье дверь. Верь Святой своей безмерно, Помогает пусть она, И ведет всегда к победе Пусть заступница твоя. Ты молись ей в миг уныния, Силы даст всегда она, Я желаю, чтобы вера Светлым огоньком была.

4 Дорогие обладательницы прекрасного сильного имени Татьяна! Сердечно поздравляем Вас с именинами, желаем красоты, гармонии в душе, личного счастья, радости встреч, душевного тепла, успехов во всех начинаниях.

5 Танюша, желаю тебе много света, Чтоб в этот чудесный, зимний денек, Была ты теплом и любовью согрета, Чтоб в глазках счастливый горел огонек! Пускай будет все, что душа пожелает, С улыбкой живи, с каждым днем расцветай! Здоровья, удачи, пусть денег хватает, Чтоб жизнь превратилась в чудеснейший рай!

6 Дорогие Танечки, Татьяны и Танюши! Поздравляю вас с вашим днем ангела! Желаю вам, прелестные особы, здоровья, женского и материнского счастья, беззаботной жизни, безграничной любви и огромных успехов во всех ваших начинаниях. Прекрасная Татьяна — покровительница студентов, поэтому хочется поздравить и их тоже! И пожелать ценить молодость, не терять время и заниматься только любимым делом, найти свой путь в жизни и самореализоваться. Желаю здоровья, любви и удачи!

7 Грациозная, красивая, Не найти в тебе изъяна, Очень добрая, душевная Ведь не даром ты — Татьяна! Поздравляю с именинами Пусть мечты все исполняются И лишь добрые события На пути твоем встречаются. Ты во всем неповторимая И достойна восхищения Пусть успехом увенчаются Все начала и стремления.

8 Я вас Танюшки поздравляю! Желаю только счастья, улыбок и добра. Чтобы ваша жизнь была лучезарной и светлой, чтобы она была красотой и любви полна. Желаю стремиться вперед и желаемого добиться. Желаю никогда не лениться и на эмоции не скупиться. Пускай мир всегда вам платит добром, на вашу открытость и искренность, с которой вы шагаете по жизни. С Татьяниным днем!

9 У Татьяны именины, И хочу я пожелать, Чтоб квартиры и машины Ей, как туфли, покупать. Чтобы денег было море, Чтоб как в масле сыр жила, Никогда не знала горя И счастливою была. А еще я пожелаю Ей любимой быть, друзья. Я Татьяну поздравляю С 25-м января!

10 В Татьянин день, когда трещат морозы, а в душе тепло, когда ты веришь в свои мечты и удачу, желаю невероятных ощущений счастья и уверенности в себе, искренних чувств и опьяняющего счастья, горячей любви и большого везения. Одним словом, желаю, чтобы в жизни всё шло, как по маслу.

11 Танюша, будь самой счастливой, Здоровья, смеха и добра. Любимой будь и самой ценной, Веселой, радостной всегда! Красивой, молодой и яркой, Успешной, умной, золотой. Волшебных, сказочных подарков Желаю от судьбы благой! Здоровья, смеха и удачи, Дружбы приятной на века. Свой чудный праздник — именины — Желаю встретить на ура!

12 Поздравляю с Днём Татьяны! Желаю творческих полётов, любви, мечтаний, больших прорывов в жизни, чудес, удовольствий, увлекательных приключений, веселья, вдохновения, величайших успехов, везения и добра.