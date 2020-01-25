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25 января - приметы и обряды на Татьянин день

Поздравления с Днем Татьяны 2020: пожелания любви и душевной теплоты

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Поздравления с Днем Татьяны 2020: пожелания любви и душевной теплоты
12:16 Сегодня Телеграф

Веселые, восхитительные и оригинальные поздравления для всех Татьян в День ангела 25 января.

  • 1

    Татьянин день. И пусть зима кружится,

    Но на душе уютно и тепло,

    Пускай тебе весна твоя приснится,

    И улыбнется солнышко в окно,

     

    Пусть белый снег покажется нежданно

    Ковром из белых радостных цветов,

    Пусть станет все прекрасным и желанным

    И сотканным из грез, мечтаний, снов!

  • 2

    Т — трудолюбивая,

    А — аккуратная,

    Н — нежная,

    Ю — юморная,

    Ш — шикарная,

    К — красивая,

    А — ангелоподобная.

    От всей души поздравляю тебя с днем ангела! Пусть все земные блага подарит тебе судьба, а жизненный путь будет подобен небесному полету: будет таким же легким, ровным и спокойным. От природы Татьяны все мечтатели, так пусть твои мечты долетают до звезды исполнения желаний и, исполнившись, падают со скоростью метеоритного дождя тебе в ладони. С праздником, Татьяна!

  • 3

    За окном мороз январский,

    Празднуем Татьянин день.

    Поздравляю тебя, Таня,

    Отворит пусть счастье дверь.

     

    Верь Святой своей безмерно,

    Помогает пусть она,

    И ведет всегда к победе

    Пусть заступница твоя.

     

    Ты молись ей в миг уныния,

    Силы даст всегда она,

    Я желаю, чтобы вера

    Светлым огоньком была.

  • 4

    Дорогие обладательницы прекрасного сильного имени Татьяна! Сердечно поздравляем Вас с именинами, желаем красоты, гармонии в душе, личного счастья, радости встреч, душевного тепла, успехов во всех начинаниях.

  • 5

     Танюша, желаю тебе много света,

    Чтоб в этот чудесный, зимний денек,

    Была ты теплом и любовью согрета,

    Чтоб в глазках счастливый горел огонек!

     

    Пускай будет все, что душа пожелает,

    С улыбкой живи, с каждым днем расцветай!

    Здоровья, удачи, пусть денег хватает,

    Чтоб жизнь превратилась в чудеснейший рай!

  • 6

    Дорогие Танечки, Татьяны и Танюши! Поздравляю вас с вашим днем ангела! Желаю вам, прелестные особы, здоровья, женского и материнского счастья, беззаботной жизни, безграничной любви и огромных успехов во всех ваших начинаниях. Прекрасная Татьяна — покровительница студентов, поэтому хочется поздравить и их тоже! И пожелать ценить молодость, не терять время и заниматься только любимым делом, найти свой путь в жизни и самореализоваться. Желаю здоровья, любви и удачи!

  • 7

    Грациозная, красивая,

    Не найти в тебе изъяна,

    Очень добрая, душевная

    Ведь не даром ты — Татьяна!

     

    Поздравляю с именинами

    Пусть мечты все исполняются

    И лишь добрые события

    На пути твоем встречаются.

     

    Ты во всем неповторимая

    И достойна восхищения

    Пусть успехом увенчаются

    Все начала и стремления.

  • 8

    Я вас Танюшки поздравляю! Желаю только счастья, улыбок и добра. Чтобы ваша жизнь была лучезарной и светлой, чтобы она была красотой и любви полна. Желаю стремиться вперед и желаемого добиться. Желаю никогда не лениться и на эмоции не скупиться. Пускай мир всегда вам платит добром, на вашу открытость и искренность, с которой вы шагаете по жизни. С Татьяниным днем!

  • 9

     У Татьяны именины,

    И хочу я пожелать,

    Чтоб квартиры и машины

    Ей, как туфли, покупать.

     

    Чтобы денег было море,

    Чтоб как в масле сыр жила,

    Никогда не знала горя

    И счастливою была.

     

    А еще я пожелаю

    Ей любимой быть, друзья.

    Я Татьяну поздравляю

    С 25-м января!

  • 10

     В Татьянин день, когда трещат морозы, а в душе тепло, когда ты веришь в свои мечты и удачу, желаю невероятных ощущений счастья и уверенности в себе, искренних чувств и опьяняющего счастья, горячей любви и большого везения. Одним словом, желаю, чтобы в жизни всё шло, как по маслу.

  • 11

     Танюша, будь самой счастливой,

    Здоровья, смеха и добра.

    Любимой будь и самой ценной,

    Веселой, радостной всегда!

     

    Красивой, молодой и яркой,

    Успешной, умной, золотой.

    Волшебных, сказочных подарков

    Желаю от судьбы благой!

     

    Здоровья, смеха и удачи,

    Дружбы приятной на века.

    Свой чудный праздник — именины —

    Желаю встретить на ура!

  • 12

    Поздравляю с Днём Татьяны! Желаю творческих полётов, любви, мечтаний, больших прорывов в жизни, чудес, удовольствий, увлекательных приключений, веселья, вдохновения, величайших успехов, везения и добра.

  • 13

    В день Татьяны пожеланий

    Сколько звезд — не сосчитать!

    Будет устлан пусть цветами

    Жизни путь. Не упускать

    Шанс, момент, счастливый случай.

    Пусть укажет вам на них

    Сердца стук. Любите! Будьте!

    Станьте солнцем для других!

25 января - приметы и обряды на Татьянин день

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