Вознесение Господне 2020: душевные поздравления своими словами и в открытках

1 Вот и отсчитал календарь 40 дней от Пасхи и пришел Святой праздник Вознесение Господне. Сегодня хочется пожелать всем христианам укрепления веры, смирения, отпущения грехов. Пусть каждый ваш шаг будет направлен лишь на добро, а от неверных решений хранит и оберегает Вас Бог.

2 Мир дому, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца, близких и горячо любимых людей. Пусть в небе всегда светит звезда, которая освещает дорогу и направляет на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним!

3 Звон колоколов несёт нам радостную весть — наступил праздник Вознесения Господня. Поздравляю! Мира и покоя Вашей семье, счастья, умиротворения и благодати. Будьте здоровы и спокойны, берегите душу от всякого зла. Спаси и сохрани Вас Господь!

4 С Вознесением Господним! Пусть благодать войдет в ваш дом, пусть под радостный смех звучат праздничные тосты. Желаю вам уюта, тепла, достатка, душевной атмосферы и чудесного настроения. Пусть праздник наполнит душу покоем и светом!

5 Поздравляю с днём Вознесения господня, днём, когда Христос в последний раз явился своим ученикам ожившим, и вознёсся на небеса, благословив их на проповедование христианства. Желаю, чтобы ваша вера не уступала вере апостолов. Будьте верными и сильными!

6 Желаю всевозможных благ в Вашей жизни, желаю умиротворения и спокойствия. Пусть свет озаряет Ваши сердца и тепло греет Ваши дома. Пускай всегда присутствуют благосостояние и взаимопонимание в Вашей семье. Поздравляю с Вознесением Господним!

7 Пускай Господь никогда не оставит ваш дом, и оберегает в этой жизни не только от бед, но и от дурных поступков, помыслов и людей. Пускай его любовь никогда не даст погаснуть огню веры в ваших душах. Желаю вам благополучия и счастья, здоровья и мира, гармонии и доброго света в глазах. С Вознесением!

8 В праздник Вознесения Господнего от души хочу пожелать мира и добра, улыбок и радости, счастья и вдохновения. Пусть каждый день, посланный Богом, возносит тебя к высотам отрады, любви и красоты.

9 Сегодня важный религиозный праздник — Вознесение Господне. Это событие — вознесение Христа на небо — показывает нам, как человек в соответствии со своей природой и сущностью преодолевает смерть и обретает бессмертие души. Земля — наше временно пристанище, а Небо — вечный дом, где царит истина, добро и красота. С праздником, православные!

10 В день Вознесения Господнего, хочу пожелать благодатных дней и обилия чувств. Пусть каждый человек ощутит в своем сердце любовь Божию и помолится за дорогих ему, людей. Пусть мир и радость живут в каждом доме!