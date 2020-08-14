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Красивые СМС-поздравления с Маковеем, открытки

Красивые СМС-поздравления с Маковеем, открытки
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф
14 августа отмечают первый Спас, Медовый Спас, или Спас на воде. Это - первый из трех праздников августа, которые посвящены Спасителю, Иисусу Христу. Полное церковное название - "Происхождением честных древ честного и животворящего Креста Господня".

Возникновение этого праздника объясняется тем, что жаркими августовскими днями Константинополь страдал от жары и от распространения большого количества различных болезней. И чтобы хоть как-то помочь жителям установился обычай выносить из храма святой Софии частичку креста, на котором был распят Иисус. Это делали с целью освящение целого города. Первый спас раньше отмечали без лишних излишеств и пышностей, потому что в это время простому крестьянину было не до отдыха. Однако некоторые традиции все соблюдались. С 14 августа начинали собирать урожай мака, поэтому этот спас называют маковым или Маковеем.

Называли этот спас и медовым, так как считалось, что с этого времени пчелы перестают собирать пыльцу с цветов. И именно в этот день, предварительно освятив в церкви, начинали есть мед. Все дети собирались возле церкви или на пасеке, чтобы полакомиться медком. Отказывать в этот день было нельзя, поэтому щедро наливали мед в чашки или в закрученные листья. Поэтому можно услышать и такую поговорку: "Первый Спас - лакомка".

Поздравления и открытки

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

 

Не болеть чтоб круглый год,

Ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нём напомнит мед!

Лучшие поздравления с Медовым Спасом 2020 для родных и близких: стихи, проза, открытки

Спас Медовый, Маковей,

Колокольный звон церквей,

На губах от меда сладость,

На душе и в сердце радость.

Первый Спас пусть принесет

Меда нам на целый год.

Всем желаю я добра,

Жизни без греха и зла.

Спас пусть медом причащает,

На добро благословляет.

Наступил Медовый Спас,

Поздравляю с этим вас!

Чтобы вы в достатке жили,

Все б имели про запас.

 

Пусть преграды не пугают,

А лишь только закаляют.

Счастья многие лета,

Быть здоровыми всегда!

Спешу поздравить я всех вас,

Ведь к нам пришел Медовый Спас!

Пусть праздник счастье принесет,

Чтоб сладкой жизнь была, как мед,

Как можно чаще улыбайтесь,

И яркой жизнью наслаждайтесь,

Желаю солнца, мира, лада

И позитивного заряда!

Желаю я в Медовый спас

Тебе энергии запас,

Достатка вдоволь, склад добра,

Чтоб вкусной жизнь твоя была.

 

Счастья липкого, как мёд,

Здоровья, чтоб на каждый год,

В пути - удачи, в доме - дружбы,

И деньжонок на любые нужды.

Спас Медовый подоспел,

Лето провожая.

В сотах мед уже поспел,

Праздник обещая.

Этот день календаря

Кличут Лакомкой не зря:

Первый Спас, Медовый Спас,

Кое-что для нас припас,

Приготовил сладости

Для медовой радости!

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Все по теме:

Праздник, Медовый Спас, Маковей, Поздравления, Открытки.

Автор:

Телеграф
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