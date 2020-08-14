Красивые СМС-поздравления с Маковеем, открытки

Возникновение этого праздника объясняется тем, что жаркими августовскими днями Константинополь страдал от жары и от распространения большого количества различных болезней. И чтобы хоть как-то помочь жителям установился обычай выносить из храма святой Софии частичку креста, на котором был распят Иисус. Это делали с целью освящение целого города. Первый спас раньше отмечали без лишних излишеств и пышностей, потому что в это время простому крестьянину было не до отдыха. Однако некоторые традиции все соблюдались. С 14 августа начинали собирать урожай мака, поэтому этот спас называют маковым или Маковеем.
Называли этот спас и медовым, так как считалось, что с этого времени пчелы перестают собирать пыльцу с цветов. И именно в этот день, предварительно освятив в церкви, начинали есть мед. Все дети собирались возле церкви или на пасеке, чтобы полакомиться медком. Отказывать в этот день было нельзя, поэтому щедро наливали мед в чашки или в закрученные листья. Поэтому можно услышать и такую поговорку: "Первый Спас - лакомка".
Поздравления и открытки
Наступил Медовый Спас,
С чем хочу поздравить Вас.
Я желаю Вам тепла,
Жизнь чтоб сладкою была.
Не болеть чтоб круглый год,
Ешьте вкусный, свежий мед.
Лето уж к концу идет,
Но о нём напомнит мед!
Спас Медовый, Маковей,
Колокольный звон церквей,
На губах от меда сладость,
На душе и в сердце радость.
Первый Спас пусть принесет
Меда нам на целый год.
Всем желаю я добра,
Жизни без греха и зла.
Спас пусть медом причащает,
На добро благословляет.
Наступил Медовый Спас,
Поздравляю с этим вас!
Чтобы вы в достатке жили,
Все б имели про запас.
Пусть преграды не пугают,
А лишь только закаляют.
Счастья многие лета,
Быть здоровыми всегда!
Спешу поздравить я всех вас,
Ведь к нам пришел Медовый Спас!
Пусть праздник счастье принесет,
Чтоб сладкой жизнь была, как мед,
Как можно чаще улыбайтесь,
И яркой жизнью наслаждайтесь,
Желаю солнца, мира, лада
И позитивного заряда!
Желаю я в Медовый спас
Тебе энергии запас,
Достатка вдоволь, склад добра,
Чтоб вкусной жизнь твоя была.
Счастья липкого, как мёд,
Здоровья, чтоб на каждый год,
В пути - удачи, в доме - дружбы,
И деньжонок на любые нужды.
Спас Медовый подоспел,
Лето провожая.
В сотах мед уже поспел,
Праздник обещая.
Этот день календаря
Кличут Лакомкой не зря:
Первый Спас, Медовый Спас,
Кое-что для нас припас,
Приготовил сладости
Для медовой радости!