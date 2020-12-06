С днем ангела, Екатерина! Красивые открытки и поздравления

7 декабря православная церковь чтит память великомученицы Екатерины Александрийской. А это значит, что все девушки, которых назвали именем святой, отмечают свои именины.

Специально по этому поводу «Телеграф» приготовил красивые поздравления с днем ангела Екатерины.

Екатерина – имя древнегреческого происхождения, которое вызывает ассоциации с «царским» именем, с величавостью и властностью. Имя происходит от древнегреческого «катарос» - «чистая».

Кати - ответственные, честные, активные и целеустремленные девушки. Обладают прекрасно развитой фантазией и способны найти выход из даже самых трудных ситуаций.

Телеграф собрал красивые открытки и картинки на русском и украинском языке, которыми можно поздравить Екатерин с именинами: