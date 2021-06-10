С Вознесением Господним! Красивые открытки и поздравления с праздником

На 40 день после Пасхи православная церковь отмечает один из самых больших праздников - Вознесение Господне. В 2021 году праздник выпал на 10 июня.

Суть праздника можно понять с его названия - это Вознесение на Небо Иисуса Христа, после того, как он провел со своими учениками 40 дней на земле после своего воскрешения. По истечению этих дней, Спаситель собрал апостолов на горе Елеон, благословил их и вознесся на небо.

Считается, что каждая молитва, произнесенная в этот день, будет услышана.

Также в этот день нужно тихо и без лишней скорби вспомнить умерших родных.

"Телеграф" собрал подборку красивых открыток, которые вы можете отправить всем своим друзьям, близким и родным:

Ранее, "Телеграф" писал, что можно и нельзя делать 10 июня в день Вознесения Господнего.