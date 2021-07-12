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Поздравления с праздником Петра и Павла 2021: красивые открытки и картинки

Поздравления с праздником Петра и Павла 2021: красивые открытки и картинки
Обновлено 07:38 Сегодня Телеграф

В понедельник, 12 июля, почитается память сразу двух апостолов - Петра и Павла, учеников Иисуса Христа. Этим днем также завершается Петров пост, в честь чего в народе устраивались пышные гуляния. 

Святых Петра и Павла очень уважают среди христиан, ведь именно они после смерти Иисуса Христа понесли его веру в люди: проповедовали и распространяли учение Евангелия по всему миру.

12 июля, в день памяти святых, верующие люди стараются обязательно сходить в церковь, посетить праздничное церковное богослужение и помолиться.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток на русском и украинском языках для поздравления своих близких и знакомых:

День Петра и Павла поздравления

День Петра и Павла поздравления

День Петра и Павла поздравления

День Петра и Павла поздравления

День Петра и Павла поздравления

День Петра и Павла поздравления

День Петра и Павла поздравления

День Петра и Павла поздравления

День Петра и Павла поздравления

День Петра и Павла поздравления

День Петра и Павла поздравления

День Петра и Павла поздравления

День Петра и Павла поздравления

День Петра и Павла поздравления

День Петра и Павла поздравления

День Петра и Павла поздравления

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода в Украине в понедельник, 12 июля, будет солнечной, но местами ожидаются дожди.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 273

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Картинки, Открытки, День Петра и Павла, Петров пост.
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