Поздравления с праздником Петра и Павла 2021: красивые открытки и картинки

В понедельник, 12 июля, почитается память сразу двух апостолов - Петра и Павла, учеников Иисуса Христа. Этим днем также завершается Петров пост, в честь чего в народе устраивались пышные гуляния.

Святых Петра и Павла очень уважают среди христиан, ведь именно они после смерти Иисуса Христа понесли его веру в люди: проповедовали и распространяли учение Евангелия по всему миру.

12 июля, в день памяти святых, верующие люди стараются обязательно сходить в церковь, посетить праздничное церковное богослужение и помолиться.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток на русском и украинском языках для поздравления своих близких и знакомых:

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода в Украине в понедельник, 12 июля, будет солнечной, но местами ожидаются дожди.