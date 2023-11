Дали заработать Александру Цекало? Украина заплатила 33 миллиона фирме, связанной с российским шоуменом

Шоумен уроженец Киева, работавший в россии получил из госказны десятки миллионов гривен

Чуть более 3 млн грн хочет потратить ГП "Мультимедийная платформа иновещания" на создание видео для проекта под рабочим названием "Разговорная студия". Уже определился и победитель конкурса – ООО "Маркер медиа", с которым 6 ноября был заключен договор.

Об этом "Телеграф" узнал из объявления системы государственных закупок Prozorro.ua. До 31 декабря текущего года победитель должен разработать концепцию и съемку видео для "Разговорной студии".

Надо сказать, что подобные идеи — съемки ток-шоу за государственные средства во время войны- не раз вызывали недовольство украинцев, а несостоявшийся проект телесериала "СМТ Ингулец", возможно, стоил поста министра культуры Александру Ткаченко.

Но дело вовсе не в 3 млн гривен, которые получила ООО "Маркер-медиа", а в том, что в 2023 году эта компания, по данным аналитической системы YouControl, получила из госбюджета 31,4 млн грн. Все они были выплачены фирме ГП "Мультимедийная платформа иновещания". В их числе — кукольное шоу "Hidden Angle", общественно-политическая программа "Talk For More", кулинарное шоу "Chefs Next Door" и юмористическое шоу "European Edge".

Еще 1,5 млн грн, по данным сервиса Clarity-project.info, были получены компанией от государственного агентства по вопросам кино в 2021-м году за съемку короткометражного игрового фильма.

Но что известно о самой ООО "Маркер-медиа"?

Ее официальными владельцами являются украинский актер и продюсер Андрей Танабаш (58% компании) и некий Денис Сезин (42%).

Интересно, что хотя ООО "Маркер-медиа" было зарегистрировано в 2011-м, до 27 сентября 2016 года, по данным сервиса OpenDataBot, она называлась "Продюсерская компания "Среда". А Андрей Танабаш стал главным владельцем компании и вовсе лишь 16 октября 2023 года.

Изменения в составе ООО "Маркер-медиа" Источник - OpenDataBot

Любопытно, что аналогичное название – "Среда", имеет продюсерская компания "Среда", основанная в 2008-м уроженцем Киева, а ныне российским шоуменом Александром Цекало.

Последний за свои антиукраинские высказывания едва не попал в базу "Миротворца", позже покинул рф и теперь живет и работает в США, однако игнорирует тему российской агрессии против Украины.

