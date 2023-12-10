"Абсолютно коррупционный фактор": в комитете по нацбезопасности объяснили почему ТЦК не ходят по ночным клубам

Во всем виноват коррупционный фактор

"Выборочная" мобилизация, когда в селах призывают большинство мужчин, а в больших городах военнообязанные спокойно посещают ночные клубы и фитнес залы, происходит из-за коррупции и проблем с системой регистрации места жительства.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказала народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Соломия Бобровская.

"Всех без исключения возмущает, когда ТЦК, например, закрывает глаза на ночные клубы в Киеве или Одессе, но забирает до конца мужчин в районах и селах. Бывает, что есть семьи, где служат все мужчины", — объясняет Бобровская.

По словам народного депутата, такая ситуация сложилась в результате коррупционных договоренностей.

"Считаю, что это абсолютно коррупционный фактор. Возьмем к примеру Одессу. С предыдущим начальником ТЦК были договоренности: от 8 тысяч долларов за человека в районах за отсрочку. Была организована схема круговой поруки районных ТЦК. Теперь представьте, как сложно сломать систему и сделать что-то, что пригодно к жизни и может иметь уважение", — добавляет парламентарий.

Кроме того, на "выборочную" мобилизацию влияет фактор места регистрации.

"Люди, проживающие в селах, фактически находятся по своему месту регистрации. Людей в городе сложнее найти, они часто в городе не прописаны, или живут не там, где зарегистрированы. И возможности тогда вручать таким образом повестки не было", — резюмировала Бобровская.

Полное интервью с Соломией Бобровской читайте на сайте "Телеграф" в понедельник, 11 декабря, утром.