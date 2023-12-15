Еще не рекорд, но и не норма: в Гидрометцентре рассказали, где в Украине будет +10

Уже в выходные ожидается потепление

Начало второй декады декабря принесло в Украину по-настоящему зимнюю погоду: вьюги, обильные осадки и сильные морозы, особенно в ночные часы. Впрочем, по прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни метеокарта начнет меняться: Украину посетит ощутимый "плюс", а снегопады стихнут.

Какую погоду следует ожидать уже в ближайшие выходные и в течение следующей недели? Об этом "Телеграф" узнавал у синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи.

По ее словам, уже в эти выходные, 16 и 17 декабря, осадков станет меньше.

"Циклон, проходивший через территорию Украины, отошел в северо-восточном направлении, а это означает, что осадки будут постепенно прекращаться", — объясняет Птуха.

Синоптическая ситуация начнет меняться уже в субботу.

"С 16 декабря территория Украины оказывается на периферии антициклона, который находится над Центральной Европой. Поэтому существенных осадков не предполагается. Лишь на севере возможен небольшой мокрый снег. Температура ночью ожидается от 2 до 7 градусов мороза, (на северо-востоке и в Карпатах несколько прохладнее : до 12 градусов мороза), а в дневные часы от 3 мороза до 2 градусов тепла", — добавила синоптик.

А уже в воскресенье в стране станет теплее.

"С 17 декабря температура воздуха начинает постепенно повышаться, однако увеличится облачность из-за того, что с северо-запада поступит атмосферный фронт, который в большинстве областей принесет мокрый снег и дождь. Температурные показатели ночью и днем: от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза. Только в восточных и северо-восточных областях ночью еще останутся стабильные морозы от 1 до 6 градусов с отметкой "минус". Конечно же, на дорогах страны, кроме юга, будет наблюдаться гололедица", — пояснила Наталья Птуха.

В понедельник, 18 декабря, на севере, юге и в центре синоптики прогнозируют кратковременные дожди. На западе без существенных осадков, а на востоке будет мокрый снег. Однако, несмотря на осадки, в дневные часы ожидаются прояснения.

Прохладнее всего в этот день будет на востоке: от 1 до 3 градусов мороза ночью и 1-3 градуса тепла днем. На остальных территориях страны в ночное время суток столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов с отметкой "плюс", а днем следует ожидать от +3 до +6 градусов.

"Во вторник, 19 декабря ночью на западе и севере ожидаются небольшие дожди, ведь температура повысится. Однако дожди будут не очень обильные. На остальных территориях без осадков. Температура ночью от 0 до 6 градусов тепла, а днем от 3 до 9 градусов тепла", – подчеркнула синоптик.

В среду, 20 декабря, почти по всей территории Украины без осадков. Только на севере возможны кратковременные дожди. А вот температура воздуха на экваторе на следующей неделе вырастет еще более существенно. Так, на юге ночью синоптики прогнозируют от 3 до 5 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +10.

На западе, севере, востоке и центре будет немного прохладнее, но также не по-зимнему: ночью от 2 до 5 градусов тепла, а днем следует ожидать от +4 до +9.

"Это, конечно, выше климатической нормы, но это не аномалия и не исторические рекорды", — пояснила Наталья Птуха.

Завершение рабочей недели, по словам синоптиков, будет все еще теплым.

"21 декабря в Украине преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью и днем от 0 до 6 градусов тепла, а на юге от +3 до +9 градусов. 22 декабря в западных регионах может быть мокрый снег и дождь, также небольшой дождь на востоке и в Крыму. На остальных территориях без осадков. Температура ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а вот на юге и востоке от 1 до 7 градусов с отметкой "плюс", — резюмировала синоптик.

Напомним, что по расчетам климатологов в декабре в Украине могут повториться мощные циклоны, однако серьезных холодов не предвидится.