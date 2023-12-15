Ще не рекорд, але й не норма: в Гідрометцентрі розказали, де в Україні буде +10

Вже на вихідних очікується потепління

Початок другої декади грудня приніс в Україну по-справжньому зимову погоду: хуртовини, рясні опади та міцні морози, особливо у нічну пору. Втім, за прогнозами синоптиків, вже найближчими днями метеокарта почне змінюватись: в Україну завітає відчутний "плюс", а снігопади вщухнуть.

Якої погоди слід чекати вже найближчими вихідними та впродовж наступного тижня? Про це "Телеграф" дізнавався у синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи.

За її словами, вже цими вихідними, 16 та 17 грудня, опадів стане менше.

"Циклон, який проходив через територію України, відійшов у північно-східному напрямку, а це означає, що опади будуть поступово припинятися", — пояснює Птуха.

Синоптична ситуація почне змінюватися вже в суботу.

"З 16 грудня територія України опиняється на периферії антициклону, який знаходиться над Центральною Європою. Тому істотних опадів не передбачається. Лише на півночі можливий невеликий мокрий сніг. Температура вночі очікується від 2 до 7 градусів морозу, (на північному сході та в Карпатах дещо прохолодніше: до 12 градусів морозу), а в денні години від 3 морозу до 2 градусів тепла", — додала синоптикиня.

А вже у неділю в країні стане тепліше.

"З 17 грудня температура повітря починає поступово підвищуватись, однак збільшиться хмарність через те, що з північного заходу надійде атмосферний фронт, який в більшість областей принесе мокрий сніг і дощ. Температурні показники вночі та вдень: від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу. Лише у східних і північно-східних областях вночі ще залишаться стабільні морози від 1 до 6 градусів з позначкою "мінус". Звичайно ж, на дорогах країни, крім півдня, буде спостерігатися ожеледиця", — пояснила Наталія Птуха.

В понеділок, 18 грудня, на півночі, півдні та в центрі синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході без істотних опадів, а от на сході буде мокрий сніг. Однак, попри опади, в денні години очікуються прояснення.

Прохолодніше за все цього дня буде на сході: від 1 до 3 градусів морозу вночі і 1-3 градуси тепла вдень. На решті територій країни в нічну пору доби стовпчики термометрів покажуть від 1 до 3 градусів з позначкою "плюс", а вдень слід очікувати від +3 до +6 градусів.

"У вівторок, 19 грудня вночі на заході та півночі очікуються невеликі дощі, адже температура підвищиться. Однак дощі будуть не дуже рясні. На решті територій без опадів. Температура вночі від 0 до 6 градусів тепла, а вдень від 3 до 9 градусів тепла", — підкреслила синоптик.

В середу, 20 грудня, майже по всій території України без опадів. Тільки на півночі можливі короткочасні дощі. А от температура повітря на екваторі наступного тижня зросте ще більш суттєво. Так, на півдні вночі синоптики прогнозують від 3 до 5 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +10.

На заході, півночі, сході та в центрі буде трохи прохолодніше, але також не по-зимовому: вночі від 2 до 5 градусів тепла, а вдень слід очікувати від +4 до +9.

"Це, звісно, вище від кліматичної норми, але це не аномалія і не історичні рекорди", — пояснила Наталія Птуха.

Завершення робочого тижня за словами синоптиків, буде все ще теплим.

"21 грудня в Україні переважно без опадів. Температура повітря вночі та вдень від 0 до 6 градусів тепла, а на півдні від +3 до +9 градусів. 22 грудня в західних регіонах може бути мокрий сніг і дощ, також невеликий дощ на сході та в Криму. На решті територій без опадів. Температура вночі та вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а от на півдні і сході від 1 до 7 градусів з позначкою "плюс", — резюмувала синоптик.

Нагадаємо, що за розрахунками кліматологів, в грудні в Україні можуть повторитися потужні циклони, однак серйозних холодів не передбачається.