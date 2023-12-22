Легалайз в действии – экс-нардеп от "Самопомощи" может стать монополистом рынка медицинского канабиса в Украине

Опыт бизнеса экс-политика в этой сфере уже 5 лет, только не в Украине

В четверг, 21 декабря, Верховная Рада сделала еще один шаг на пути к легализации канабиса, правда лишь в его медицинской ипостаси. Так, 248 народных депутатов одобрили законопроект №7457 предполагающий использование канабиса в медицинских целях.

Согласно принятому законопроекту канабис можно будет использовать для создания учеными лекарств, в экспериментах, для обезболивающего эффекта при некоторых заболеваниях. Такое решение приближает время запуска пусть и ограниченного, но все же легального рынка легальной "травки".

И может так случиться, что уже имеется кандидат на будущего лидера в данной отрасли агробизнеса и фармацевтики, поскольку одна украинская фирма уже работает на европейском рынке медицинского канабиса.

Так, в 2018-м году в Португалии была зарегистрирована компания Cannexpor Pharma и данная фирма занялась выращиванием канабиса для медицинских нужд в Португалии и его распространением в Европе на что даже получила грант от правительства страны в 3 миллиона евро.

Дела у компании постепенно налаживаются – в 2022-м году Cannexpor Pharma смогла войти на немецкий рынок реализации медицинского канабиса и теперь использует эту страну как логистический хаб для торговли в Европе.

Как экс-нардеп Андрей Журжий и партнеры канабис выращивают

В руководство компании Cannexpor Pharma входят двое украинцев – директор Совета директоров Валерий Левенстам и директор по развитию бизнеса Анна Глущенко. Однако эти люди вряд ли могли бы позволить себе инвестиции в Португалии для выращивания канабиса. Как призналась Анна Глущенко в своем интервью — это не менее 10 млн евро, но тогда откуда же деньги?

В том самом интервью украинскому СМИ в 2021-м году Анна Глущенко раскрыла своего партнера – Андрей Журжий, именно его она назвала вдохновителем и основателем проекта выращивания медицинского канабиса. Правда в руководстве Cannexpor Pharma такая фамилия нигде не значится.

А вот в Украине Андрей Журжий личность хотя и не очень публичная, но довольно известная. Это бывший народный депутат, член Верховной Рады 8 созыва (2014-2019 годов) от партии "Самопомощь". Впрочем, парламентская работа для него была явно неинтересной и в 2018-м году он добровольно сложил депутатский мандат, сосредоточившись на бизнесе.

Бизнес Андрея Журжия в Украине, по данным аналитического сервиса YouControl, это бизнес-группа "Инвестиционные партнеры" из 25 компаний, занимающаяся в основном финансовыми услугами, но не только ими.

Еще до начала своей бизнес-карьеры Андрей Журжий работал в компании "Фоззи групп", в которой руководил юридическим департаментом. Наверно не стоит удивляться тому, что директор по развитию бизнеса Cannexpor Pharma Анна Глущенко, согласно ее профилю в сервисе Linkedin, трудилась в "Фоззи групп" в юридическом департаменте. Более того, в 2016-2017-х она была помощником народного депутата, как раз в каденцию Андрея Журжия.

Но кто тогда директор Совета директоров Cannexpor Pharma Валерий Левенстам?

В Украине он является миноритарным акционером двух корпоративных закрытых инвестиционных фондов – "Кавун" (5,26%) и "Фан инвест" (13,29%), а также ООО "Фоззи фарм" (20%).

Как несложно догадаться по названию, "Фоззи фарм" относится к одноименной бизнес- группе украинского предпринимателя Владимира Костельмана. Также к этой группе принадлежит и фонд "Кавун".

Ранее именно в юридическом департаменте "Фоззи групп" работали Анна Глущенко и названный ею совладельцем Cannexpor Pharma Андрей Журжий. Последний кстати в электронной декларации за 2019-й год указывал данную компанию в числе принадлежащих ему фирм.

Словом, все совладельцы Cannexpor Pharma Андрей Журжий, Валерий Левенстам и Анна Глущенко работали в одной группе компаний и очевидно, были знакомы еще до решения совместно заняться бизнесом в Португалии.

При этом любопытен тот факт, что Валерий Левенстам совладелец ООО "Фоззи фарм" с лицензией на торговлю лекарствами — это может помочь Cannexpor Pharma при входе на украинский рынок. Все-таки при окончательной легализации медицинского канабиса, совладельцы Cannexpor Pharma будут иметь массу преимуществ перед игроками рынка, прежде всего за счет своего опыта работы в данной сфере в течение последних 5 лет.

"Телеграф" писал, что изменит закон о легализации медицинского канабиса в Украине и сколько на нем можно будет заработать легальным фермерам и бизнесменам.