Легалайз у дії – екс-нардеп від "Самопомочі" може стати монополістом ринку медичного канабісу в Україні

Досвід бізнесу екс-політика у цій сфері вже 5 років, тільки не в Україні

У четвер, 21 грудня, Верховна Рада зробила ще один крок на шляху до легалізації канабісу, правда лише у його медичній іпостасі. Так, 248 народних депутатів схвалили законопроект №7457, який передбачає використання канабісу з медичною метою.

Згідно з ухваленим законопроектом канабіс можна буде використовувати для створення вченими ліків, в експериментах, для знеболювального ефекту при деяких захворюваннях. Таке рішення наближає час запуску нехай і обмеженого, але все ж таки легального ринку легальної "травки".

І може так статися, що вже є кандидат на майбутнього лідера в даній галузі агробізнесу та фармацевтики, оскільки одна українська фірма вже працює на європейському ринку медичного канабісу.

Так, у 2018-му році в Португалії була зареєстрована компанія Cannexpor Pharma і дана фірма зайнялася вирощуванням канабісу для медичних потреб у Португалії та її поширенням у Європі, на що навіть отримала грант від уряду країни в 3 мільйони євро.

Справи у компанії поступово налагоджуються – у 2022 році Cannexpor Pharma змогла увійти на німецький ринок реалізації медичного канабісу і тепер використовує цю країну як логістичний хаб для торгівлі в Європі.

Як екс-нардеп Андрій Журжий та партнери канабіс вирощують

У керівництво компанії Cannexpor Pharma входять двоє українців – директор Ради директорів Валерій Левенстам та директор з розвитку бізнесу Ганна Глущенко. Однак ці люди навряд чи могли б дозволити собі інвестиції в Португалії для вирощування канабісу. Як зізналася Ганна Глущенко у своєму інтерв’ю — це не менше 10 млн. євро, але тоді звідки ж гроші?

У тому самому інтерв’ю українському ЗМІ у 2021 році Ганна Глущенко розкрила свого партнера – Андрій Журжий, саме його вона назвала натхненником та засновником проекту вирощування медичного канабісу. Щоправда, у керівництві Cannexpor Pharma таке прізвище ніде не значиться.

А ось в Україні Андрій Журжий особистість хоч і не дуже публічна, але досить відома. Це колишній народний депутат, член Верховної Ради 8 скликання (2014-2019 років) від партії "Самопоміч". Втім, парламентська робота для нього була явно нецікавою і у 2018 році він добровільно склав депутатський мандат, зосередившись на бізнесі.

Бізнес Андрія Журжія в Україні, за даними аналітичного сервісу YouControl, це бізнес-група "Інвестиційні партнери" з 25 компаній, яка займається переважно фінансовими послугами, але не тільки ними.

Ще до початку своєї бізнес-кар’єри Андрій Журжій працював у компанії "Фоззі груп", у якій керував юридичним департаментом. Напевно не варто дивуватися з того, що директор з розвитку бізнесу Cannexpor Pharma Ганна Глущенко, згідно з її профілем у сервісі Linkedin, працювала у "Фоззі груп" у юридичному департаменті. Більше того, у 2016-2017-х вона була помічником народного депутата якраз у каденцію Андрія Журжія.

Але хто тоді директор Ради директорів Cannexpor Pharma Валерій Левенстам?

В Україні він є міноритарним акціонером двох корпоративних закритих інвестиційних фондів – "Кавун" (5,26%) та "Фан інвест" (13,29%), а також ТОВ "Фоззі фарм" (20%).

Як нескладно здогадатися за назвою, "Фоззі фарм" ставиться до однойменної бізнес-групи українського підприємця Володимира Костельмана. Також до цієї групи належить і фонд "Кавун".

Раніше саме в юридичному департаменті "Фоззі груп" працювали Ганна Глущенко та названий нею співвласником Cannexpor Pharma Андрій Журжий. Останній до речі в електронній декларації за 2019-й рік вказував цю компанію серед фірм, що належать йому.

Словом, усі співвласники Cannexpor Pharma Андрій Журжій, Валерій Левенстам та Ганна Глущенко працювали в одній групі компаній і, очевидно, були знайомі ще до рішення спільно зайнятися бізнесом у Португалії.

При цьому цікавим є той факт, що Валерій Левенстам співвласник ТОВ "Фоззі фарм" з ліцензією на торгівлю ліками — це може допомогти Cannexpor Pharma при вході на український ринок. Все-таки при остаточній легалізації медичного канабісу, співвласники Cannexpor Pharma матимуть масу переваг перед гравцями ринку, насамперед за рахунок свого досвіду роботи у цій сфері протягом останніх 5 років.

"Телеграф" писав, що змінить закон про легалізацію медичного канабісу в Україні і скільки на ньому можна буде заробити легальним фермерам і бізнесменам.