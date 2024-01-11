Миллиарды гривен Минобороны уйдут чиновнику времен Януковича? В сети новая "зрада"

Пока компания получила сотни миллионов гривен, но эта сумма может быстро вырасти

Система государственных закупок в Украине продолжает оставаться чрезвычайно рискованной в плане коррупции и скандалов. Это доказано хищениями 1,5 млн грн из бюджета львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем. Но уже вскоре на кону может оказаться еще бо́льшая сумма.

Как пишет эксперт по вопросам топлива Сергей Куюн на своей странице в Facebook, в тендерах Минобороны в последнее время появилась очень сомнительная фирма – ООО "МГК Рейл". Она уже выступала поставщиком оборонного ведомства и получила неоднозначную репутацию.

Как утверждает эксперт, недавно созданное Агентство по оборонным закупкам Минобороны Украины решило закупить реактивное топливо на нужды самолетов – речь идет от 15 890 тоннах. И победителем было признано "МГК Рейл", оценившее свое топливо в 39 900 гривен за тонну. В то время как, утверждает Сергей Куюн, минимальная цена импортного реактивного топлива должна составлять 43 500 гривен.

Сперва эксперт думал, что таким предложением фирма выполняет роль "тендерного тролля", — побеждает с самой низкой ценой, а потом передает это право другой фирме, которая и должна была победить изначально. Но, как выяснил Сергей Куюн, "МГК Рейл" уже выступала поставщиком Минобороны – при сроке поставки в апреле реально топливо Министерство обороны получило в сентябре.

Тогда в поставки вмешалось уголовное производство о мошенничестве, открытое по заявлению ООО "Конкорд петролеум", не получившего оплаты за свое топливо, поставленное "МГК Рейл". Суд арестовал ее счета и имущество, но учел, что компания на тот момент уже выполняла договор с Минобороны Украины на поставку топлива, заключенный 16 марта 2023 года и аресты снял, чтобы контракт был выполнен.

За компанией стоит топ-чиновник времен Януковича?

Впрочем, в комментариях Сергея Куюна поправили, что "МГК Рейл" пока не признана победителем, но так как компания предложила самую низкую цену, шансов у нее больше, чем у других участников тендера.

При этом эксперт задался вопросом, а может ли малоизвестная компания с неоднозначной репутацией выиграть тендеры на миллиарды гривен? В качестве примера он привел тендер на 3,25 млрд грн на покупку дизтоплива для Минобороны. Речь идет о партии почти в 54 тысяч тонн, одним из участников тендера на которую также выступала "МГК Рейл". Впрочем, там пока больше шансов на победу имеет ПАО "Укрнафта", предложившая наименьшую цену.

Между тем, как утверждают некоторые СМИ, за ООО "МГК Рейл" стоят интересы и лобби Игоря Левушевского-Супруненко, экс-заместителя Госкомитета по земельным ресурсам времен президента Виктора Януковича.

А тем временем правоохранители подозревают начальника Центрального управления продовольственного обеспечения тыла Командования сил логистики ВСУ полковника Александра Козловского в хищении 170 млн грн на питании военных.