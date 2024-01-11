Мільярди гривень Міноборони підуть чиновнику часів Януковича? У мережі нова "зрада"

Поки що компанія отримала сотні мільйонів гривень, але ця сума може швидко зрости

Система державних закупівель в Україні продовжує залишатися надзвичайно ризикованою у плані корупції та скандалів. Це доведено розкраданнями 1,5 млн грн із бюджету львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем. Але незабаром на кону може виявитися ще більша сума.

Як пише експерт з питань палива Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook, у тендерах Міноборони останнім часом з’явилася дуже сумнівна фірма – ТОВ "МГК Рейл". Вона вже виступала постачальником оборонного відомства та здобула неоднозначну репутацію.

Як стверджує експерт, нещодавно створене Агентство з оборонних закупівель Міноборони України вирішило закупити реактивне паливо на потреби літаків – йдеться про 15 890 тонн. І переможцем було визнано "МГК Рейл", яке оцінило своє паливо у 39 900 гривень за тонну. У той час, як стверджує Сергій Куюн, мінімальна ціна імпортного реактивного палива має становити 43 500 гривень.

Спершу експерт думав, що такою пропозицією фірма виконує роль "тендерного тролю", — перемагає з найнижчою ціною, а потім передає це право іншій фірмі, яка і мала перемогти спочатку. Але, як з’ясував Сергій Куюн, "МГК Рейл" вже виступала постачальником Міноборони — при терміні постачання у квітні реально паливо Міністерство оборони отримало у вересні.

Тоді в постачання втрутилося кримінальне провадження про шахрайство, відкрите за заявою ТОВ "Конкорд петролеум", яке не отримало оплати за своє паливо, поставлене "МГК Рейл". Суд заарештував її рахунки та майно, але врахував, що компанія на той момент вже виконувала договір з Міноборони України на постачання палива, укладений 16 березня 2023 року та арешти зняв, щоб контракт був виконаний.

За компанією стоїть топ-чиновник часів Януковича?

Втім, у коментарях Сергія Куюна виправили, що "МГК Рейл" поки не визнано переможцем, але оскільки компанія запропонувала найнижчу ціну, шансів у неї більше, ніж в інших учасників тендеру.

При цьому експерт поставив питання, а чи може маловідома компанія з неоднозначною репутацією виграти тендери на мільярди гривень? Як приклад, він навів тендер на 3,25 млрд грн на купівлю дизпалива для Міноборони. Йдеться про партію майже в 54 тисячі тонн, одним з учасників тендеру на яку також виступала "МГК Рейл". Втім, там поки що більше шансів на перемогу має ПАТ "Укрнафта", яка запропонувала найменшу ціну.

Тим часом, як стверджують деякі ЗМІ, за ТОВ "МГК Рейл" стоять інтереси та лобі Ігоря Левушевського-Супруненка, екс-заступника Держкомітету із земельних ресурсів часів президента Віктора Януковича.

А тим часом правоохоронці підозрюють начальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування сил логістики ЗСУ полковника Олександра Козловського в розкраданні 170 млн. грн на харчуванні військових.